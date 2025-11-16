La ministra Locatelli a Rimini per inclusione e disabilità
Oggi, alle ore 9.00 parteciperà al Convegno Erickson “La qualità dell’inclusione scolastica e sociale”
Il prossimo lunedì 17 novembre 2025, alle ore 11, presso il Club Nautico Rimini, in piazzale Boscovich 12, la Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli terrà la conferenza stampa di presentazione di "EXPOAID 2026 – Io, persona di valore", in programma dal 25 al 27 giugno 2026.
L’iniziativa, alla seconda edizione, rappresenta il più grande evento nazionale che riunisce il mondo del Terzo Settore e si occupa di disabilità, inclusione e valorizzazione.
All’incontro con i media parteciperanno: l’Assessore alle Politiche per la Salute e Protezione Sociale del Comune di Rimini Kristian Gianfreda, il Direttore Generale dell'AUSL Romagna Tiziano Carradori.