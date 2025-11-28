La moda Made in Romagna protagonista ai Palazzi dell’Arte

Debutta Riviera Dream Vision

Debutta ai Palazzi dell’Arte la prima edizione di Riviera Dream Vision, la rassegna che celebra 75 anni di eccellenza del Distretto Moda Romagnolo attraverso la mostra heritage “Itinerari di Moda. Storie, Codici, Immaginari”. Un percorso espositivo unico, che intreccia memoria e innovazione, dedicato ai brand che hanno portato il Made in Italy romagnolo nel mondo: Alberta Ferretti, Moschino, Iceberg, Fuzzi, insieme alle grandi firme della calzatura di San Mauro Pascoli – Baldinini, Casadei, Gianvito Rossi, Pollini, Sergio Rossi e Giuseppe Zanotti.

Dal 13 febbraio al 23 maggio 2026, negli oltre 1.430 m² del Palazzo del Podestà e della Sala dell’Arengo, la mostra condurrà il pubblico tra abiti iconici, bozzetti originali, materiali d’archivio, campagne pubblicitarie storiche e creazioni contemporanee. Un racconto che attraversa tre generazioni di creatività, mostrando come la Riviera abbia alimentato immaginari, linguaggi stilistici e visioni internazionali.

Accanto ai materiali storici, il percorso integra tecnologie immersive e realtà aumentata sviluppate con il VARLab dell’Università di Bologna ed Effingo, per esplorare la moda come esperienza culturale e multisensoriale. Un dialogo costante tra passato, presente e futuro, che rivela la vocazione della Riviera come crocevia di arte, industria e turismo.

Fortemente voluta e ideata da Katia Bartolini e promossa da KB Comunicazione, la rassegna nasce grazie alla collaborazione con Comune di Rimini, Regione Emilia-Romagna, APT Servizi, Università di Bologna – Dipartimento delle Arti e una rete territoriale di partner scientifici e istituzionali. La curatela è affidata a Chiara Pompa del Centro CFC, con il supporto di un comitato multidisciplinare.

A sostenere il progetto anche gli Sponsor Plus – Gruppo SGR, Quartopiano, Romagna Acque, Fontemaggi, Casa Optima, Procopio Assicurazioni – realtà che condividono l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e produttivo del territorio.

In un allestimento che fonde moda e iconografia riminese – dalle atmosfere felliniane alla Riviera degli anni d’oro – Riviera Dream Vision si presenta come un autentico omaggio alle “mani” e alle visioni che hanno reso la Romagna una fucina di stile, artigianato e immaginazione. Un viaggio che restituisce alla moda il suo ruolo di linguaggio identitario e ponte tra radici locali e respiro globale.