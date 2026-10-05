La Modena 100 Ore fa tappa a Riccione: in città 100 auto storiche da tutto il mondo

Dal 6 all’8 ottobre Riccione sarà il punto di partenza del nuovo percorso “Coast to Coast” della prestigiosa manifestazione internazionale

I motori d’epoca e la passione per il collezionismo automobilistico di alto livello faranno tappa a Riccione da domani, martedì 6 ottobre, fino a giovedì 8 ottobre. La città sarà infatti il punto di partenza e una delle protagoniste assolute del percorso “Coast to coast” della manifestazione per auto storiche “Modena 100 Ore”, nata nel 2000 e ormai affermatasi come una delle più prestigiose a livello internazionale e l’unica del suo genere presente in Italia.

“Ospitare la partenza della prestigiosa ‘Modena 100 Ore’ rappresenta un'occasione preziosa per la nostra città, che vanta una straordinaria tradizione legata alla cultura dei motori: un’identità che affonda le radici nella Motor Valley e che continua ad affascinare persone di tutte le età — dichiara l’assessore al Turismo Mattia Guidi -. L’eleganza e la storia di questi autentici gioielli a quattro ruote regaleranno a cittadini, turisti e appassionati uno spettacolo straordinario. Un evento di respiro internazionale ad ottobre conferma la forza della nostra strategia di destagionalizzazione: con 100 equipaggi per un totale di 200 partecipanti provenienti per oltre il 90% dall’estero - da Paesi come Regno Unito, Germania, Francia, Svizzera, Belgio, Portogallo, Austria, Stati Uniti, Australia, Canada, Brasile, Argentina e Libano — a cui si aggiunge il personale al seguito dell’organizzazione, stimiamo una permanenza media di 2 notti per un indotto complessivo di oltre 1.000 presenze sul nostro territorio. La macchina organizzativa mobilita nel complesso circa 600 persone di staff lungo tutto lo svolgimento dell’intera manifestazione sportiva. In questo contesto, Riccione si conferma un palcoscenico vivo, attrattivo e accogliente tutto l’anno”.

L’evento è una perfetta combinazione di gare in pista e prove speciali che raduna grandi collezionisti e gentlemen drivers da tutto il mondo per uno straordinario viaggio attraverso l’Italia: un’opportunità unica per coniugare allo sport e alla guida un’esperienza turistica indimenticabile, fatta di paesaggi, storia, cultura, arte ed enogastronomia e la naturale e conseguente promozione dei territori attraversati. La “Modena 100 Ore” è organizzata da Canossa Events in collaborazione con la Scuderia Tricolore Asd di Reggio Emilia e si avvale, per la tappa di Riccione, del supporto organizzativo dell’associazione Adriatic Veteran Cars Club. L’evento porterà sulle strade romagnole un museo viaggiante composto da 100 equipaggi e vetture di grande valore ed eleganza.

Le vetture selezionate sono divise, come da tradizione, in due sezioni: Competition e Regularity, che condividono stesse strade e programma, ma con tipologia sportiva diversa. Nella prima i partecipanti si misurano sulla performance pura, con classifiche per le gare in pista e per le prove speciali in salita su strade chiuse al traffico, mentre nella Regularity viene premiata la precisione e l’equilibrio nella guida. In entrambe le classifiche di quest’anno sono iscritti autentici capolavori della storia dell’auto, coprendo un arco che va dagli anni ‘30 agli anni ‘80. Presenti tutti i più importanti marchi dell’automobilismo sportivo, da Ferrari a Jaguar, da Alfa Romeo a Porsche, da Maserati a Lancia, da De Tomaso a BMW. Iscritte alla gara anche due splendide auto che porteranno nella competizione il fascino futuristico delle automobili da corsa degli anni ‘30: un’Alfa Romeo 8C Monza e una Bentley 4 ¼ Litre.

L’edizione 2026 della “Modena 100 Ore” è resa possibile anche grazie al contributo di RM Sotheby’s in qualità di Presenting Sponsor e di Goodwool e Revel X Milano in qualità di business partner. Dal 2015 la “Modena 100 Ore” adotta un approccio consapevole in ambito di tutela e sostenibilità ambientale grazie al progetto CarbonZero. Tale iniziativa prevede la piantumazione di un numero di alberi tale da bilanciare completamente la quantità di anidride carbonica emessa durante l’evento. Inoltre, un’attenta scelta di fornitori, servizi alberghieri e racing partners contribuisce a ridurre ulteriormente le emissioni.

Il programma della Modena 100 Ore

L’edizione 2026 della “Modena 100 Ore”, in programma dal 6 all’11 ottobre, presenterà un nuovo ed entusiasmante percorso “Coast to Coast” da Riccione a Forte dei Marmi, con arrivo nella capitale della Motor Valley: Modena. Riccione sarà il cuore pulsante delle fasi iniziali e delle verifiche di gara, trasformando alcuni dei suoi luoghi più iconici in palcoscenici a cielo aperto per l’esposizione dei veicoli.

La giornata d’apertura, martedì 6 ottobre, sarà dedicata agli accrediti dei partecipanti e alle verifiche, ospitati nel giardino di Villa Mussolini mentre le auto sosteranno in piazzale Roma e sul lungomare dalle 8:00 alle 17:30 circa. Mercoledì 7 ottobre, le auto storiche prenderanno il via da piazzale Roma per la prima tappa del raduno che attraverserà la Repubblica di San Marino, San Leo, Pennabilli, il Passo della Cantoniera, Urbania e Urbino. A partire dalle 7:30 e fino alle 9:30 le vetture procederanno da piazzale Roma sul lungomare in direzione di viale Rismondo, viale Milano, viale D’Annunzio, viale Verdi, viale Emilia, Statale 16, viale Veneto e via Tavernelle per poi raggiungere San Marino.

Nel pomeriggio la “Modena 100 Ore” varcherà i cancelli del Misano World Circuit per la prima gara in pista; dalle 18:00 alle 21:00 circa, le vetture rientreranno a Riccione percorrendo la Statale 16, viale San Gallo, viale Torino, viale Milano, viale Rismondo per poi posizionarsi in mostra tra piazzale Roma e il lungomare.

Nella mattinata di giovedì 8 ottobre, dalle 7:30 alle 8:15 circa, la carovana di auto storiche lascerà Riccione partendo da piazzale Roma e sfilando lungo i viali cittadini - viale Rismondo, viale Milano, viale Bellini, viale Tasso, viale Parini, viale dei Mille, viale Torriana, viale Bondeno, viale Vittorio Emanuele II, viale Einaudi, viale Berlinguer - verso il casello autostradale in direzione dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Per garantire la sicurezza e permettere agli appassionati di ammirare le vetture da vicino, i veicoli non viaggeranno in un unico convoglio ma sfileranno distanziati nell’arco di circa due ore, rispettando le norme del Codice della strada. L’evento rappresenterà un’occasione imperdibile per cittadini e turisti di ammirare da vicino modelli d’epoca dal fascino retrò ed esclusivo, confermando la vocazione della città di Riccione come vetrina per manifestazioni culturali e sportive di rilievo internazionale. Per la durata della manifestazione agli organizzatori della manifestazione saranno messi a disposizione l’area in corrispondenza del parcheggio in piazzale Fabbri e parte dell’area del parcheggio del Grand Hotel.

Venerdì 9 ottobre la “Modena 100 Ore” punterà verso la costa tirrenica, passando per Capannori, San Rocco e Isola Santa, nel cuore della Garfagnana. Il traguardo sarà a Forte dei Marmi, perla della Versilia, completando così il coast-to-coast. Sabato 10 ottobre, come tradizione delle giornate conclusive della manifestazione, la meta sarà Modena. I team passeranno da Massa, Passo del Vestito, Careggine, Vagli, Barga, Castelnuovo di Garfagnana, Passo delle Radici, Frassinoro e Sassuolo. L’arrivo e le premiazioni finali avverranno in piazza Roma, con la serata conclusiva presso il Palazzo Ducale sede dell’Accademia Militare di Modena.