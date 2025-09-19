La moglie gli dona un rene, insieme partono in tandem per sensibilizzare sulla donazione di organi

Partita da Riccione la "missione" di Maurizio e Giovanna

Oggi (venerdì 19 settembre) è partito da Riccione il nuovo viaggio solidale di Maurizio e Giovanna, due riccionesi in prima linea per promuovere la cultura del dono di organi, tessuti e cellulare attraverso "Due Cuori Un Tandem", iniziativa sostenuta da Aido, Admo e Adob Romagna. Maurizio, sottoposto nel 2022 a operazione per il trapianto del rene, donato dalla moglie, e Giovanna sono partiti così da piazzale Roma con il loro tandem, per raggiungere Milano, passando per diverse città del Nord Italia. Maurizio e Giovanna saranno anche testimonial delle giornate del sì di Aido, venerdì 26 e sabato 27 settembre.