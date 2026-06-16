La morsa del gran caldo sul Riminese dal 17 giugno: almeno una settimana "rovente"

Arriva l'alta pressione subtropicale, massime sui 36-37 gradi nelle zone di pianura e fondovalle

Nei prossimi giorni è in arrivo una fase di caldo anomalo che in Italia farà sentire i suoi effetti principalmente su tutto il centro-nord a partire da mercoledì (17 giugno), estendendosi poi a gran parte dell'Europa. Anche la Provincia di Rimini a sarà interessata da questa nuova ondata di calore, la seconda dell’anno dopo quella di maggio, dovuta a un rafforzamento dell’alta pressione subtropicale. Forte stabilità e cielo sereno determineranno un progressivo aumento delle temperature massime, che da mercoledì 17 e almeno fino a mercoledì 24 giugno (gli spaghi di Ensemble, modello previsionale sul medio termine, indica poi un calo, da confermare nelle prossime emissioni), nel territorio riminese, potranno essere sui 36-37 gradi (con picchi fino a 38) nelle zone di pianura interna e fondovalle. Si tratta quindi di un’ondata di calore molto rilevante per intensità e per il suo carattere duraturo, con conseguente accumulo di calore negli edifici, specialmente nei tessuti urbani più densamente costruiti.

Sul sito web di Arpae è attivo il servizio di previsione del disagio bioclimatico, con le previsioni aggiornate quotidianamente per il giorno stesso e per i due giorni successivi. Per giovedì 18 giugno sono previste condizioni di disagio nella gran parte dell’area di pianura della regione e delle aree urbane. È inoltre possibile seguire l’andamento della temperatura media regionale (osservata e prevista) rispetto alla norma climatica con il grafico interattivo nella sezione Clima.