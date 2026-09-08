La Motogp a Misano: confermato il piano per la viabilità. In campo 100 agenti di Polizia Locale e Stradale

Il deflusso sarà organizzato attraverso la viabilità dell’entroterra, con itinerari dedicati e segnalati verso i caselli autostradali di Riccione, Rimini e Cattolica

È confermato il piano della viabilità messo a punto dal tavolo coordinato dalla Prefettura di Rimini per agevolare l’accesso e il deflusso del pubblico nelle tre giornate del motomondiale a Misano.

Il sistema prevede tre zone di accesso, associate alle diverse tipologie di biglietto e identificate da percorsi di colore rosso, giallo e verde. Una specifica segnaletica nei comuni di Misano Adriatico, Riccione e Cattolica guiderà gli spettatori verso ingressi, parcheggi, aree per persone con disabilità e casse.

Per alleggerire i flussi sulla viabilità principale, gli accessi alle zone gialla e verde saranno indirizzati prioritariamente verso la viabilità a monte di Misano, mentre la zona rossa sarà raggiungibile principalmente dalla SS16. Per chi arriva dall’A14, sono consigliate le uscite di Riccione per i percorsi giallo e verde e Cattolica per quello rosso.

Il deflusso sarà organizzato attraverso la viabilità dell’entroterra, con itinerari dedicati e segnalati verso i caselli autostradali di Riccione, Rimini e Cattolica. Le aree circostanti il circuito saranno interdette al traffico da giovedì sera, ad eccezione di residenti, Forze dell’Ordine e possessori di pass parking.

Al fine di rendere più semplice il raggiungimento del circuito, inoltre, è stato fatto un lavoro di potenziamento delle informazioni attraverso le principali app di mobilità, in collaborazione con Waze, con indicazioni ancora più puntuali per raggiungere i parcheggi, sul percorso a colori da seguire e sulle interruzioni stradali.

Il piano sarà presidiato da oltre 100 agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale, affiancati da steward per l’assistenza al pubblico.

In occasione della settimana del Gran Premio, la Polizia Locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, come sempre in prima linea nel presidio della viabilità, lancerà un video sui propri canali social dedicato alla sicurezza stradale dei motociclisti. Il video, girato all’interno del Misano World Circuit, trasmette un messaggio di vicinanza ed empatia alla categoria, da parte di chi svolge il proprio servizio in sella ad una motocicletta e considera la sicurezza come un bene comune.

Parcheggi e navetta

Nelle tre zone di accesso saranno disponibili numerosi parcheggi gratuiti. Da venerdì a domenica, dalle 8:00 alle 17:30, un servizio di trenini turistici collegherà Misano Centro e Misano Brasile con la zona rossa del circuito, con frequenza di circa 20 minuti.

Domenica sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito di Start Romagna, per raggiungere la zona artigianale di Misano, con collegamenti da Riccione, Misano Adriatico e Cattolica dalle 7:30 alle 13 e corse di ritorno dalle 15 alle 18.