La neve blocca il calcio locale: rinviate tutte le partite di Eccellenza B e Promozione D

Saltano tutte le gare, comprese Santarcangelo-Pietracuta e Sampierana - Mezzolara

La neve dell'Epifania si porta via tutte le feste e tutte le partite del calcio locale. La federazione ha infatti disposto il rinvio di tutte le gare in calendario oggi (martedì 6 gennaio) del girone B di Eccellenza e dei gironi C e D di Promozione. C'era attesa per l'esordio di Luca Fregnani sulla panchina del Santarcangelo, contro la sua vecchia squadra, il Pietracuta, ma anche per la sfida tra Sampierana e la capolista Mezzolara. Tutto rinviato. In Romagna il pallone rimane fermo, come giusto che sia vista la situazione meteorologica, destinata a non migliorare nelle prossime ore.