La Notte Rosa scalda i motori: "È una tradizione, evento che dà grandi soddisfazioni"

di Riccardo Giannini - Interviste di Riccardo Valentini

Dal 20 al 22 giugno torna in Romagna la Notte Rosa, con l'edizione 2025 ribattezzata "Hit's Summer". Lo slogan è un gioco di parole: è estate, perché la manifestazione anticipa rispetto alla tradizione e va in scena con il solstizio d'estate, ma anche appunto Hit, successi estivi. Quelli musicali che faranno da cornice alla festa in piazzale Fellini a Rimini, con le due serate dell'Rds Summer Festival, protagonisti nomi di spicco del panorama musicale italiano, tra cui Elodie e Fedez; ma anche le altre tipologie di eventi, che ogni anno attirano tanti visitatori.

Claudio Cecchetto, brand Ambassador di Visit Romagna, scomoda un importante paragone, quello con il Festivalbar, l'evento musicale che è entrato nella cultura pop degli anni '80 e '90. "Come faceva il Festivalbar, la Notte Rosa annuncia l'estate: l'estate parte con la Notte Rosa. Sarà una Notte Rosa ricca e intensa. Non si invecchia, ma si ringiovanisce", le parole di Cecchetto.

Per la Romagna è un importante banco di prova in vista della stagione estiva. Iniziata ad aprile con la Pasqua, ma solamente in questo periodo si inizia ad entrare nel vivo. La Notte Rosa diventa così anche una vetrina dell'offerta turistica romagnola: "Tutti sanno dell'accoglienza della Romagna e sanno che possono approfittare del mare e del territorio interno, dei suoi borghi magnifici. Io ancora non li ho visitati tutti: c'è tanto da scoprire", evidenzia Cecchetto.





Anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, presidente di Visit Romagna, esprime ottimismo in vista dell'edizione 2025. La data anticipata, evidenzia, è "scelta condivisa e frutto di una cabina di regia all'interno di Visit Romagna". "Facciamo coincidere la Notte Rosa con il solstizio d'estate: diamo la possibilità di vivere questa notte, nella giornata più lunga dell'anno, con un'alba e un tramonto meravigliosi, con tanti eventi diffusi", sottolinea il primo cittadino.

Negli ultimi anni la Notte Rosa ha anche suscitato un vivace dibattito. C'è chi ha chiesto a gran voce la sua soppressione, ritenendo la Notte Rosa un format non più innovativo e originale. Ma Visit Romagna e Apt Emilia Romagna credono ancora nella potenzialità del Capodanno dell'estate: "La Notte Rosa è una tradizione da continuare: ci ha dato grandi soddisfazioni. Non è solo musica, ma intrattenimento, enogastronomia. Riviera ed entroterra. Un fine settimana all'insegna del divertimento e del gusto, all'insegna dell'accoglienza che mettiamo a disposizione dei turisti e dei visitatori", evidenzia Davide Cassani, presidente di Apt Emilia Romagna.

Anche l'assessora regionale al turismo Frisoni sottolinea l'evoluzione vincente della Notte Rosa, che "in questi 20 anni ha saputo cogliere tendenze e cambiamenti nelle mode e nella società, conservando intatta la sua identità e forza e offrendo sempre agli italiani un'originale occasione di intrattenimento per tutte le generazioni".



"Dietro a questo weekend di festa c’è il lavoro di un intero territorio, dalla Regione alle amministrazioni locali, dai comitati di quartiere agli albergatori, operatori balneari, ristoratori e tanti altri, tutti uniti per regalare un momento di svago e divertimento sano. Quest’anno l’occasione per far festa sarà duplice, con la concomitanza con il Solstizio d’Estate, con cui si celebra la vita e la danza tra la luce e la notte. Una festa che sancisce l’avvio di un’estate che offrirà costantemente ai nostri turisti un programma ricco di appuntamenti, dalla Riviera Romagnola allo splendido entroterra”, chiosa l'assessora.

L'offerta di eventi diffusi sul territorio è dunque considerata ancora vincente: "A Rimini abbiamo tante tipologie di turismo e quindi proprio tante tipologie di eventi", rimarca il sindaco Sadegholvaad.

La Notte Rosa si conferma un appuntamento centrale per il turismo: tra una settimana la festa entrerà nel vivo, poi sarà tempo di bilanci.

