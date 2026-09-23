La nuova piscina di Rimini conquista un riconoscimento internazionale

Il progetto si aggiudica il secondo premio nella categoria “Water, sport & leisure” del City'Scape Award – Fsb Forum Italy Sport&Play. La cerimonia si è svolta alla Triennale di Milano

Il progetto della nuova piscina comunale di Rimini, Acqua Rimini, ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale aggiudicandosi il 2° Premio nella categoria "Water, sport & leisure" nell'ambito della prima edizione del City'Scape Award - Premio Speciale Fsb Forum Italy Sport&Play. Il premio, dedicato ai migliori progetti di architettura per lo sport, il gioco, il benessere e il tempo libero, è organizzato da Paysage insieme alla rivista internazionale Topscape. La cerimonia di premiazione ufficiale si è svolta venerdì scorso al Salone d'Onore della Triennale di Milano. Il progetto di Acqua Rimini è firmato da Settanta7 srl, con Studio TI, Progetto Cmr e l'architetto Giuseppe De Martino.