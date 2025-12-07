La Parigi nascosta negli scatti di Natacha Boughourlia incanta Rimini

Le sue opere saranno esposte al Bar Lento di Rimini fino al 3 gennaio 2026

Grande successo di pubblico all’inaugurazione della mostra fotografica “Paris insolite” alla presenza dell’autrice Natacha Boughourlia. Dopo un periodo difficile per la sua salute, Natacha, fotografa professionista francese, ha deciso, 2 anni fa, di trasferirsi a Rimini, sua città d’elezione, Prima di lasciare Parigi ha però effettuato numerosi scatti che descrivessero la città in maniera insolita. Una selezione di queste sue fotografie è stata scelta per comporre la sua prima mostra italiana, in collaborazione con l’Alliance Française di Rimini.

Le sue opere saranno esposte al Bar Lento di Rimini fino al 3 gennaio 2026, la mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura.