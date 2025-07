La pasta romagnola sbarca all’estero: Fabrizio Nanni guida il rilancio di Pasital

L'imprenditore riminese è il nuovo titolare del pastificio semi-industriale della provincia di Pesaro e Urbino

"Chef, lo sai cosa succede quando il cuore incontra l'efficienza?". Qualche giorno fa l'annuncio a effetto su Instagram: Fabrizio Nanni, tra i più brillanti giovani imprenditori di Rimini, è il nuovo titolare di Pasital. "Con Thomas Bonci ho acquistato il marchio a settembre 2024 e insieme ci siamo dedicati a migliorare i processi produttivi, assicurandoci che le nostre materie prime siano di qualità superiore", ha dichiarato l'imprenditore, socio fondatore di locali di successo come la Esse Romagnola, Osteria delle Poveracce e Zibaldone. "Questo ci consentirà di offrire sul mercato prodotti non solo gustosi e distintivi, ma anche pronti per una commercializzazione massiva. E' così che un prodotto artigianale può funzionare nel mondo professionale", spiega nel reel pubblicato dall'azienda qualche giorno fa.

Pasital è un laboratorio semi-industriale fondato nel 1987 a Montecalvo in Foglia, in provincia di Pesaro e Urbino. Specializzato nella produzione di pasta italiana per il settore Ho.Re.Ca., l'azienda opererà presto anche nella grande distribuzione per poi fornire il mercato estero, soprattutto quello svizzero e austriaco.

Nanni, che a Rimini è uno dei volti più conosciuti della ristorazione, lancia quindi la sua nuova, ennesima sfida imprenditoriale: integrare i processi industriali avanzati con il tocco manuale delle sfogline romagnole, mantenendo così bassi i costi di produzione senza compromettere la qualità. "Le nostre piade, per esempio, vengono cotte una ad una, conferendo ad ogni pezzo l'unicità e la freschezza dei prodotti artigianali fatti in casa", racconta.

Fabrizio Nanni

Non solo. L'obiettivo ambizioso del giovane imprenditore è quello di unire metaforicamente la ristorazione marchigiana e quella romagnola: la nuova linea Montefeltro, con pasta, piadina e crescia fatta rigorosamente a mano, fornirà diverisi locali sia della Riviera che della provincia di Pesaro Urbino. "A cominciare da Esse Romagnola e Osteria delle Poveracce, naturalmente. Visto che l'eccellenza gastronomica e la pasta fatta in casa sono da sempre marchi di fabbrica delle attività che ho contribuito a fondare. Con Pasital faremo prevalentemente prodotti e ricette tipiche romagnole perchè vogliamo portare nelle tavole italiane i sapori tipici della Romagna e del nostro territorio che hanno fatto della pasta fresca e della piadina il loro cavallo di battaglia.".

Del resto lo slogan dell'azienda è piuttosto charo: artigianale nel cuore, performante in cucina. Un'opportunità e una sfida imprenditoriale, ma anche un nuovo sogno da coccolare e far crescere con la passione che lo ha contraddistinto in tutti questi anni, sin da quando – appena ventenne – si affacciava ambizioso nel mondo dei locali e della movida.