La pianista Frida Bollani Magoni protagonista all'Arena Roma di Bellaria

Dopo l'esibizione della Notte Rosa 2025, un nuovo successo del tour "Semplicemente Frida"

Dopo il concerto all'alba di sabato 21 giugno in occasione della Notte Rosa, sulla spiaggia di Rimini Terme a Miramare, la pianista Frida Bollani Magoni incanta nuovamente la Riviera con la performance all'Arena Roma di Bellaria Igea Marina. Le due esibizioni fanno parte del tour "Semplicemente Frida": l'artista si presenta al pubblico con una proposta artistica più matura e autentica, pronta ad abbandonare le etichette per abbracciare una dimensione più personale e intima, portando un nuovo suono. Il repertorio include brani originali, che riflettono la sua evoluzione artistica, insieme a nuove interpretazioni di successi internazionali.

Foto di Alessia Bocchini 1/3 Successivo »

Frida Bollani Magoni, figlia d'arte di Petra Magoni e Stefano Bollani, nasce in Versilia il 18 settembre 2004. Da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille. Si è esibita alla cerimonia di apertura degli Special Olympics 2018 suonando e cantando davanti a 10.000 persone. L'esordio live di Frida si è tenuto il 23/07/2020 al Giardino Scotto di Pisa. Frida si è anche esibita al Quirinale di fronte al Presidente della Repubblica per le celebrazioni del 2 giugno 2021. Il 20 Giugno 2022 esce il primo disco live di Frida, intitolato “Primo Tour”, stampato anche in formato vinile l'anno successivo; l'8 Ottobre 2024 è uscito il suo primo libro: "la mia musica (quella che suono, quella che ascolto, quella che vi consiglio)".