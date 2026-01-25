La pioggia ferma la Savignanese, Misano vince e va a +4. Riccione show col Bakia (3-0)

Il punto sulla 21esima giornata del Girone D di Promozione

A cura di Riccardo Giannini

Nella 21esima giornata del Girone D di Promozione, la pioggia ferma Novafeltria e Savignanese: l'impraticabilità del campo dell'Urbini-Casali porta al rinvio della gara, mentre il Misano, corsaro in trasferta con il Civitella, allunga a +4. L'oscar di giornata va al Riccione, che regola 3-0 un lanciato Bakia, punti importanti anche per la Stella in casa del Bellaria Igea Marina. Il Bellariva pareggia 1-1 con la Reno: un risultato che accontenta più gli ospiti, a -3 dal Civitella e dalla salvezza diretta, mentre il Bellariva rimane ultimo.

Novafeltria - Savignanese RINVIATA

NOVAFELTRIA: Olivieri, Guerra, Carbonara, Medici, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini, Canini, Castellani, Camara. A disp.: Renzetti, Guci, A.Pavani, Paesini, Pasquini, Magnani, Frihat, Astolfi, Tani. All.: Mancini.

SAVIGNANESE: Zannoni, Scarponi, Mazza, Guidi, Alberighi, Lombardi, Altieri, Bottini, Angeli, Gravina, Galassi. A disp.: Torri, Chinigo, Nicolini, Pianini, Magnani, Ridolfi, Bernardi, Bullini, Gentilini. All.: Zagnoli.

ARBITRO: Zullo di Bologna.

Civitella - Misano 0-2

CIVITELLA: Ballestri, Biondini (18' pt Fazzini), Gregori, Facciani (41' st Bastianelli), Ricci, Bergamaschi, Ruscelli (45' st Riviello), Rabiti (35' st Nannetti), Lucarelli (10' st De Pascalis), Monti, Chiarini. A disp.: Vestrucci, Giulianini, Poggi, Olivucci. All.: Gardini.

MISANO: Conti, Fabbri, Di Pollina, Madonna, Rossi (29' st Bacchiocchi), Valeriani, Tamagnini (36' st Gudenzoni), Kolpachkov (20' st Laro), Villanova, Simoncelli (28' st Alvisi), Castro (18' st Scarponi). A disp.: Orsini, Politi, Buccolo,Maltoni. All.: Muratori.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì.

RETI: 40' pt Villanova (rig.), 46' pt Tamagnini.

AMMONITI: Rabiti, Rossi, Bergamaschi, Fazzini, Monti, Ballestri, Kolpachkov, Chiarini, Laro, Ricci.

Riccione - Bakia 3-0

RICCIONE: Crescentini, Gabriele, Labudiak, Matteoni, Manfroni (32' st Difino), Mussoni, Serafini, Diop (40' st Merli), Pasolini (40' st Bortone), Cremonini (45' st M.Giunchi), Pierri (13' st Shehi). A disp.: Barbanti, Trianni, Mantovan, Protti. All.: Mugellesi.

BAKIA: Hysa, Ugone (31' st Fr.Nava), Baldieri, Fiaschini, Foschi (43' st Bonoli), Polini, Qatja (10' st Guagneli), Vitalino (43' st Quadrelli), Sorrentino, Fe.Nava (31' st G.Giunchi), Lorenzini. A disp.: Giustore, Muccioli, Baroni, Alvisi. All.: Durante.

ARBITRO: Stano di Modena.

RETI: 12' pt Polini (aut.), 3' st Pasolini, 37' st Shehi.

AMMONITI: Fe.Nava, Mussoni.

Bellaria Igea Marina - Stella 1-2

BELLARIA IGEA MARINA: Chiarabini, Grossi, Facondini, Loi (33' st Conti), Pasolini (17' st Falchero), Zamagni, T.Caverzan (17' st Vitali), Muci, Zarelli (26' st Zammarchi), D'Elia, Grassi (1' st A.Cristiani). A disp.: Tosi, Casali, Zanotti. All.: D.Caverzan.

STELLA: Ferri, Maioli (5' st Celli), Belletti (19' st Zavaglia), Alvisi, Gabrielli, Bartolani, Marconi, Fantini (41' st Belicchi), Marchini (32' st Ulloa Brito), Pigozzi, F.Cristiani (24' st Guidomei). A disp.: Temeroli, Ceccarelli, Berardi, Foschi. All.: Bianchi.

ARBITRO: Reggiani di Finale Emilia.

RETI: 1' pt Marchini (rig.), 27' pt Marchini, 19' st Vitali.

AMMONITI: Alvisi, Gabrielli, Bartolani, Facondini.

ESPULSO: 27' st Celli.

Bellariva - Reno 1-1

BELLARIVA: Starna, Zighetti, Bordoni, Zamagni, Fini, Tonini, Russo (26' st A.Fabbri), Morolli, Pierini (37' st Vari), Medi, Piastra (45' st Gennari). A disp.: Lazzarini, T.Fabbri, Magrotti, Cruz, F.Ronci. All.: D.Morolli.

RENO: Palermo, Gabelli, Alberi, Prati, Taroni (21' st Ortelli), Mazzavillani (40' st Kema), Cobrescu (33' st Argelli), Bolognesi, Quarta (1' st Muratori), De Rose, Bottini (1' st Corrado). A disp.: Lenzi, Giordano, Passi, Massa. All.: Benedetti.

ARBITRO: Venturi di Ravenna.

RETI: 8' pt Piastra, 15' st De Rose (rig.)

AMMONITI: Morolli, De Rose, Pierini, Zamagni, Bordoni, Prati, Muratori, Gennari.

Altre gare

Cervia United - Gambettola 3-0 24' pt Valdinoci, 22' st Rizzo, 48' st Masciullo (rig.)

Spiv - Bagnacavallo 0-0

Anticipo

Roncofreddo - Diegaro 1-0

RONCOFREDDO: Fabbri, Gega, Zanni, Podo, Ventrucci, Scarponi, Toure, Falzetta, Vivo (25' st Zavatta), Fellini (35' st Si.Brigliadori), Brighi (22' st St.Brigliadori). A disp.: Cirongu, Guiducci, Borioni, Cecchi, Urbinati, Benvenuti. All.: Freschi.

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Giacalone, Guarino (35' st Giorgini), Fiumi, Tamburini, Baldinini, Scarponi, Mazzuoli, Bonandi, Ensini (31' pt Torelli, 1' st Casalboni). A disp.: Stella, Frosio, Malewski, Campanini, Scafidi, Gabanini. All.: Giorgi.

ARBITRO: Topo di Cesena.

RETI: 27' pt Fellini.

AMMONITI: Podo, Brighi, Ventrucci, Baldinini.

Classifica

Misano 42, Savignanese* 38, Cervia* 35, Stella e Bakia* 34, Novafeltria* e Riccione 32, Roncofreddo e Diegaro 28, Spiv 27, Gambettola 24, Civitella 22; Reno 19, Bellaria Igea Marina* 16; Bagnacavallo 15, Classe* 14, Bellariva 13.

*Una partita in meno