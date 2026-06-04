La piscina di Cattolica si rifà il look: lavori dall'8 giugno, ma l'impianto rimane aperto

In programma la sistemazione e il rifacimento di alcune vasche natatorie

Al via da lunedì 8 giugno, a Cattolica, i lavori di ristrutturazione della piscina e del complesso natatorio di via Francesca da Rimini. Con il via libera della giunta, si effettueranno interventi, a carico della società gestrice della struttura, nelle aree esterne e interne.

“Come avevamo annunciato, parte il piano di sistemazione di quello che è un altro fiore all’occhiello di Cattolica – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni - Al termine dei lavori, la città e il territorio avranno un impianto più moderno, efficiente e all’altezza degli standard sportivi e ambientali contemporanei. Con la riqualificazione del complesso natatorio aggiungiamo un altro tassello al progetto di rinnovamento degli impianti sportivi di Cattolica. Abbiamo realizzato il campo da basket, siamo alle battute finali sul nuovo palazzetto dello sport e ora si apre anche il cantiere della piscina. Siamo una realtà davvero completa sul fronte degli impianti, a cui si aggiunge la conformazione del nostro territorio che è una naturale palestra a cielo aperto. È anche per tutto questo che Cattolica è stata nominata Comune europeo dello sport 2027”.

I lavori partono nel mese di giugno “perché è il periodo in cui possiamo limitare al minimo i disagi agli utenti – proseguono sindaca e assessore - e mantenere comunque aperto l’impianto. Questo centro natatorio ha sempre rappresentato un polo di aggregazione per sportivi, famiglie e appassionati del benessere. Con una piscina agonistica da 25 metri, una vasca dedicata all’avviamento al nuoto, una palestra e spogliatoi moderni per l’epoca, l’impianto ha sempre saputo coniugare sport e socialità. Ora, dopo questi lavori, avremo una struttura ancora più efficiente, funzionale ed accogliente”.

Il progetto di riqualificazione prevede, oltre al resto, il rifacimento di spogliatoi e docce, della palestra, accessi, uffici e la sostituzione dell’area bar con una zona snack. In programma anche la sistemazione e il rifacimento di alcune vasche natatorie, più il rinnovo di finiture e arredi. Interventi che mirano tutti ad adeguare gli ambienti alle normative più recenti sulla sicurezza e fruibilità e a riqualificare l’area esterna. Sarà inoltre una struttura anche “virtuosa” sul fronte dei consumi. “Nel 2018 – riprendono prima cittadina e assessore - era stato realizzato un intervento di efficientamento energetico che ha permesso di ridurre sensibilmente i consumi e migliorare l’immagine complessiva della struttura”.

L’intervento, che sarà realizzato con la formula del project financing, comporterà un investimento complessivo di quasi 707.000 euro e sarà interamente finanziato con capitale privato del concessionario Aldebaran A.r.l, senza alcun onere diretto o indiretto in capo al Comune di Cattolica.