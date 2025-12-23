La Polisportiva Riccione brilla alla Coppa Brema di nuoto

Tanti i giovani e le giovani in vasca

Domenica 21 dicembre si è svolta la celebre Coppa Brema, tradizionale gara a squadre che rappresenta uno degli appuntamenti più significativi della stagione invernale del nuoto italiano. In questa importante competizione, la Polisportiva Riccione si è distinta ottenendo un eccellente piazzamento complessivo, sia con la squadra maschile sia con quella femminile.

Il risultato assume un valore ancora maggiore se si considera la giovane età degli atleti schierati in gara. I ragazzi e le ragazze hanno affrontato la manifestazione con grande determinazione, dimostrando spirito di squadra, solidità tecnica e un’ottima gestione delle numerose prove in programma.

Tra le prestazioni individuali più rilevanti spicca quella di Luca Totti, che nei 200 rana ha centrato il tempo limite per i Campionati Italiani, fermando il cronometro su 2’16”56. Un risultato di prestigio che premia il lavoro svolto in allenamento e rappresenta un’importante tappa nel percorso di crescita dell’atleta.

La giornata è stata inoltre arricchita da numerosi personal best, a conferma dello stato di forma generale della squadra, capace di migliorarsi nonostante l’impegno su più gare e l’intensità del programma.

La sera di domenica atleti di nuoto agonistico, nuoto artistico, tuffi e pallanuoto si sono riuniti per celebrare il Natale in una grande festa presso il ristorante Da Quei Matti di Riccione. È stato un momento significativo non per i risultati sportivi, ma per il riconoscimento della costanza e del coraggio dimostrati dagli atleti nel loro percorso. Durante l’evento, il presidente Michele Nitti e il direttore tecnico Massimiliano Benedetti hanno premiato alcuni giovani di diverse discipline, evidenziando le qualità di resilienza e maturità che hanno saputo dimostrare nel corso dell’anno.

Ora lo sguardo è rivolto al prossimo futuro: un intenso periodo di allenamenti natalizi, seguito dalla settimana di collegiale a Borgo Valsugana, permetterà agli atleti di lavorare con continuità e concentrazione. Un passaggio fondamentale per farsi trovare pronti e competitivi in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.