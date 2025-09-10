La Polisportiva Riccione entra in una nuova era e si presenta davanti a 400 persone

“Diventeremo una delle realtà sportive più strutturate d’Italia”

È iniziata una nuova era per le sezioni agonistiche di Polisportiva Riccione: martedì 9 settembre la grande sala Imax di Oltremare ha ospitato l’evento spettacolare organizzato da Polisportiva Riccione con relatori di alto profilo e ospiti illustri del mondo dello sport, della comunicazione, della formazione e della medicina. Alleniamo il futuro: il claim dell’innovativo progetto che mette al centro l’atleta e la sua crescita, non solo sportiva ma soprattutto personale.

L'evento si è aperto con un suggestivo ed emozionante video realizzato dal regista Davide Schinaia, che ha curato anche tutti i contributi video della serata, unitamente alle animazioni di computer grafica realizzata per il restyling del logo della società, opera di Bendetta D’Agostino.

All’evento hanno partecipato allenatori e professionisti specializzati in vari ambiti dello sport, oltre a tutti gli atleti di Polisportiva Riccione delle sezioni del nuoto, nuoto artistico e pallanuoto, insieme alle loro famiglie, con una platea di oltre 400 persone. Il saluto dell’Assessore allo Sport del Comune di Riccione Simone Imola ha evidenziato l’importanza del nuovo progetto agonistico per tutta la comunità riccionese, ricordando i lavori di ampliamento dello Stadio del Nuoto, che vedrà la quinta vasca completata nel 2026 grazie a un finanziamento Pnrr e Comune di Riccione e permetterà di ampliare l'offerta di corsi e attività, garantendo la continuità del nuoto libero e delle competizioni.

In scena quattro relatori di eccezione: Carlotta Villa, campionessa europea di karate 2012 e consulente e formatrice aziendale, ha aperto la serata sull’argomento del sostegno alle attività giovanili, seguita da Massimiliano Benedetti, direttore tecnico di Polisportiva Riccione, che ha trattato l’argomento della centralità dell’atleta nel processo di formazione con percorsi personalizzati, valutazione con feedback continui e processi di mentoring. Terzo relatore sulla scena Fabrizio Serafini, maestro nazionale di tennis di lungo corso e ideatore del progetto “Sana cultura sportiva”, ponendo l’accento sulla centralità dell’atleta come individuo. Marco Volpe, consulente e formatore, ha concluso la prima parte della presentazione trattando l’argomento dell’equilibrio tra studio e sport, in un intervento che ha evidenziato anche la sua esperienza personale di adolescente e sportivo.

“Il nuovo progetto agonistico è una vera rivoluzione dello sport - ha dichiarato il presidente di Polisportiva Riccione Michele Nitti - e ha come obiettivo quello di diventare una delle realtà sportive più strutturate e riconosciute in Italia, non solo per l’organizzazione di eventi ma per la qualità del lavoro tecnico, gestionale e educativo/sportivo. Si basa su quattro pilastri ben definiti esposti oggi dai nostri relatori: investimento nei settori giovanili con programmi formativi a lungo termine, percorsi personalizzati sviluppando piani di formazione che prevedano tappe di crescita tecnica, mentale e personale, con obiettivi chiari e monitorati nel tempo. Ci avvarremo di valutazione e feedback continui, monitorando costantemente i progressi dei giovani, adattando i programmi alle esigenze e alle potenzialità di ciascuno, attuando anche programmi di mentoring e coaching. Promuoveremo sani stili di vita e percorsi formativi flessibili per supporto allo studio con tutor e atleti-studenti, in collaborazione con l’università, in spazi dedicati.”

Presente in sala anche il professore Alessandro Bortolotti, docente dell’Università di Bologna e Presidente del comitato per lo sport universitario, che ha rinnovato l’interesse del mondo accademico per il nuovo progetto agonistico, dopo le diverse collaborazioni che si sono attuate in passato fra Polisportiva e università. Ospiti d’eccezione due atlete della nazionale italiana di nuoto artistico Susanna Pedotti e Alessia Macchi, protagoniste ai mondiali di Singapore con un fantastico quarto posto nel duo, che hanno scaldato la platea delle sincronette di casa con domande e suggerimenti preziosi. In occasione della presentazione del progetto, sono saliti sul palco i tre professionisti che entrano a far parte dello staff di Polisportiva: la nutrizionista Lucia Rossi, Marcello Righetti fisioterapista e Martina castellani mental coach. Sulle note dei Queen, tutti gli atleti presenti in sala, lo staff di Polisportiva e gli ospiti sono stati protagonisti di una maxi cartolina che ricorderà l’inizio della rivoluzione sportiva di Polisportiva Riccione.