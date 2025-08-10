La politica incalza sul Rimini Calcio: Marcello, "La nuova società chiarisca"

Il consigliere comunale sul futuro della squadra: "Potremmo diventare un Under 23 di A con il nome e logo del Rimini"

Anche la politica locale continua a monitorare la situazione del Rimini Calcio. Tra i più attivi c'è Nicola Marcello, che in un post sui social fa appello, chiedendo chiarezza: "La o le società chiariscano entro martedì con atti ufficiali chi ha la presidenza, se c'è, tutti i ruoli a scendere fino all'ultimo degli allenatori del settore giovanile, in quanto tutti, soprattutto i ragazzi del settore giovanile, le loro famiglie e i tifosi hanno il diritto di essere informati". Marcello evidenzia: "È ora di finirla con notizie sconfessate due ore dopo". Il riferimento è alle parole di Giusy Anna Scarcella, che al Corriere Romagna aveva riferito di voler lasciare il Rimini, salvo poi precisare che le sue parole facevano riferimento alla sua presenza "fisica" in città. Marcello si sofferma poi sul presente e sul futuro della prima squadra. Per ciò che concerne il presente, in merito alla gara di questa sera (domenica 10 agosto) di Coppa Italia, tra Rimini e Pescara, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia ringrazia i calciatori che questa sera, nonostante le difficoltà, scenderanno in campo portando il nome di Rimini in una delle massime competizioni nazionali. Da Marcello un particolare incoraggiamento al portiere Bagli, "un 2007 di Bellaria che conosco dall'età di 8 anni". Ringraziamenti anche "ai volenterosi, dallo staff medico ai magazzinieri, che gratuitamente e senza nulla di promesso stanno prestando la loro opera per amore del Rimini". Sul futuro, oltre a spronare la politica ad attivarsi, le idee di Marcello riguardano una maggior presenza di persone del territorio, sia in rosa che in dirigenza, e anche un accordo con una società di Serie A "per formare una sorta di Under 23 su Rimini, con il nome e logo della Rimini calcio". Quello che in pratica sta facendo la Vis Pesaro, che anche quest'anno accoglierà un nutrito gruppo di giovani da Pisa e Venezia.