La premier Meloni: “Salute e sicurezza sul lavoro priorità del Governo”

La premier in un videomessaggio: “Pronto un piano straordinario, più forza all’azione comune con sindacati e operatori del settore”

“Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro è una priorità dell'azione di questo Governo e lo testimoniano i tanti provvedimenti che abbiamo adottato fin dall'insediamento”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo con un videomessaggio alla presentazione della Relazione annuale dell’Inail.

Nel suo intervento, la premier ha sottolineato l’impegno dell’esecutivo nel promuovere una cultura della prevenzione e della tutela dei lavoratori, in sinergia con tutti gli attori coinvolti. “Il nostro scopo– ha aggiunto –è quello di dare vita, anche grazie al dialogo proficuo con le organizzazioni sindacali e con chi ogni giorno si occupa di questi temi, a un piano straordinario di interventi per la salute e la sicurezza sul lavoro, che sia in grado di rafforzare la nostra azione comune e di renderla più incisiva”.

La presidente del Consiglio ha poi ricordato come la collaborazione tra istituzioni, imprese e parti sociali rappresenti un elemento chiave per affrontare una sfida che riguarda milioni di lavoratori italiani e l’intero sistema produttivo.