La Presa della Fortezza: cicloraduno tra San Leo e l'alta Valmarecchia

Domenica 27 settembre tre percorsi per MTB, E-Bike e Gravel nell'alta Valmarecchia, da San Leo a Poggio Torriana, per tutti i livelli

Domenica 27 settembre torna "La Presa della Fortezza", il cicloraduno organizzato da Bike Valley School che porterà appassionati di mountain bike, e-bike e gravel a scoprire gli angoli più suggestivi dell'alta Valmarecchia. L'evento propone tre percorsi segnalati e dedicati – due lunghi e uno corto – pensati per accogliere ciclisti di ogni livello, dai più esperti a chi cerca una pedalata più tranquilla immersa nel paesaggio. La partenza sarà libera, dalle 7.30 alle 9.00, dal campo sportivo di Pietracuta. Da lì tutti i partecipanti raggiungeranno la prima tappa di ristoro presso l'iconica Fortezza di San Leo, autentico simbolo del territorio e punto panoramico d'eccezione sulla vallata. Superata la fortezza, i tracciati si differenziano: il percorso Gravel prosegue in direzione di Maiolo, mentre le mountain bike affrontano la impegnativa salita verso la Rocca di Maioletto. Le due comitive si ritrovano poi lungo la pista ciclabile di Novafeltria, dove è prevista una seconda sosta ristoro presso la Fattoria Fontetto di Uffogliano. Da qui riprende la divisione dei percorsi: le MTB salgono verso Montebello, mentre i gravellisti puntano su Poggio Torriana. Il gran finale vede tutti i gruppi ricongiungersi al ponte mobile sul fiume Marecchia, a Pietracuta, chiudendo così ad anello una giornata all'insegna dello sport, della natura e della scoperta del territorio.