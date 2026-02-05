La prima casa editrice di giochi da tavolo riminese sale in cattedra: "Spieghiamo come nasce il nostro prodotto""

Gianluca Horton e Filippo Bersani hanno tenuta una lezione ai ragazzi delle classi quarte del liceo artistico Mengaroni di Pesaro

Quale visione imprenditoriale c’è dietro a un gioco da tavolo? E quanta creatività e tecnica vengono messe in campo? Al liceo artistico ‘Mengaroni’ di Pesaro gli studenti delle classi quarte hanno avuto l'opportunità di partecipare a una lezione speciale, tenuta da Knights Creations, realtà d’eccellenza della provincia di Rimini, dedicata alla progettazione e allo sviluppo dei giochi da tavolo.

L'iniziativa si è inserita nel quadro delle attività del Liceo Mengaroni volte a connettere il mondo della formazione con le realtà produttive del territorio, offrendo agli studenti strumenti pratici per orientarsi nelle professioni legate alle arti visive e al design.

L’incontro non è stato solo una lezione teorica, ma un vero e proprio viaggio nel dietro le quinte di un’industria in forte espansione. Con anche un momento finale di coinvolgimento ludico. I fondatori hanno illustrato le fasi cruciali del ‘game design’: dall'ideazione del concept meccanico allo studio dell’estetica, fino alla produzione finale.

A rendere la giornata ancora più coinvolgente è stata la partecipazione di Francesco Musiani, in collegamento web, illustratore del gioco "Chrystal Echoes". Musiani ha condiviso la sua esperienza diretta, spiegando come un'idea astratta si trasformi in un prodotto concreto e giocabile.

"Portare la nostra esperienza in una scuola come il Mengaroni è molto interessante – spiegano Horton e Bersani - Questi ragazzi rappresentano il futuro delle industrie creative. Mostrare loro che dietro un gioco da tavolo c'è un lavoro rigoroso di design e pianificazione è il primo passo per ispirare i professionisti di domani. Insieme ai ragazzi abbiamo parlato di come nasce un gioco da tavolo moderno, quanto è importante curarne anche l’aspetto estetico e il design ma anche le opportunità lavorative che ci sono nel settore gaming. Il settore è in forte crescita”.