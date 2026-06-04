La prima mareggiata preoccupa Riccione: "Spariti 15 metri di arenile in diversi tratti della costa"

Dionigi Palazzi (Fi): "Troppo ritardo sul maxi ripascimento da parte dell'amministrazione"

La prima mareggiata ha fatto perdere 15 metri di arenile in diversi tratti della costa riccionese. Lo evidenzia il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Andrea Dionigi Palazzi, che accusa l'amministrazione comunale di non aver fatto abbastanza per la difesa della costa. "Le imprese turistiche hanno bisogno di certezze e programmazione, non possono affidare la propria stagione alla speranza che non si verifichino altre mareggiate”, evidenzia Dionigi Palazzi, che sottolinea "il ritardo accumulato sul maxi ripascimento".



“È vero che l’intervento è di competenza regionale, ma è altrettanto vero che i Comuni devono svolgere un ruolo attivo di sollecitazione e coordinamento. Ad oggi non vi sono ancora segnali concreti sull’avvio dell’opera e questo rappresenta un motivo di seria preoccupazione”, le parole del capogruppo di Forza Italia.



Nel mirino anche il progetto della barriera soffolta W-Mesh, annunciato dall’amministrazione comunale come uno degli strumenti strategici per la tutela del litorale: “Il sindaco aveva assunto l’impegno di portare avanti questo progetto, ma ad oggi non risultano sviluppi significativi. Ancora una volta alle promesse non sono seguiti i fatti”.



“Dispiace constatare – conclude Dionigi Palazzi – che in soli quattro anni sia stato sostanzialmente vanificato il lavoro svolto dalla precedente amministrazione di centrodestra sul fronte della difesa della costa. Oggi ne vediamo le conseguenze. È necessario intervenire rapidamente, prima che ulteriori mareggiate aggravino una situazione già critica e compromettano ulteriormente la stagione turistica”.