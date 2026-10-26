Volley C femminile La Projet alla prima vittoria stagionale

Espugnato il campo del B&P Volley San Marino per 1-3 con una prestazione di grande sostanza



Reduci dalla sconfitta contro Burdio, che ha lasciato comunq ue soddisfattoil pubblico della Casa del Volley, le ragazze di Dellavittoria espugnano il campo del B&P Volley San Marino con un 1-3 (25-23; 23-25; 16-15; 21- 25 i parziali) di grande sostanza.

Serviva il riscatto dopo la sconfitta casalinga alla prima stagionale, in cui la Projet ha mostrato una buona pallavolo, offrendo diversi spunti positivi su cui lavorare e ripartire. E gli stessi spunti sono riemersi sul Titano nella prima trasferta della stagione: primi due set combattuti, poi le riminesi hanno preso il comando delle operazioni. Un successo in rimonta, primo bottino pieno che lascia spazio alla soddisfazione meritata di tutto l'ambiente Athena.

La vittoria è testimoniata dalla grande volontà nel portare a casa il risultato, la grinta giusta e l'approccio fondamentali nel campionato di Serie C. Un primo, piccolo step-up raggiunto, in attesa dei prossimi appuntamenti per proiettare la Projet System verso una tranquilla posizione in classifica. La squadra di Dellavittoria vola sulle ali dell'entusiasmo, prepara la sfida di

sabato prossimo, nel derby di Halloween, direzione Cattolica.