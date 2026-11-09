Volley C La Projet inciampa nell'ostacolo Massa

Le riminesi sconfitte per 3-1: l'approccio non è stato dei migliori, seppur contro una squadra d'esperienza e ben messa in campo

Nell'impegno casalingo di sabato scorso la Projet esce sconfitta 1-3 (19-25, 15-25, 25-18, 21-25 i parziali) il Massa Volley. In questo avvio di stagione, comunque, la squadra riminese aveva mostrato un carattere grintoso, quell'upgrade per alzare il livello delle prestazioni. Nella sfida di sabato scorso, però, l'approccio non è stato dei migliori, seppur contro una squadra d'esperienza e ben messa in campo come il Massa.

I primi due set sono stati dominati dalla squadra ospite che ha messo subito una forte impronta sul match. La Projet in risposta prova a tornare in partita, aggiudicandosi il terzo set e tentando il ribaltone. Solo illusione per la squadra di Dellavittoria, che ha dovuto fare i conti nel quarto set con il cinismo e la compattezza del Massa. Non una delle migliori Projet System viste finora, ma siamo agli inizi, la prospettiva resta senza dubbio positiva nei confronti delle giovani ragazze di coach Dellavittoria, partite con il piede giusto e compatte verso l'obiettivo finale.

Venerdì 13 la Projet System sarà impegnata nella trasferta forlivese sul campo della Libertas Volley, gara ostica, ma da non sbagliare.