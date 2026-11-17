Volley femminile C La Projet System sbanca Forlì (1-3)

Prestazione cinica delle ragazze riminesi, ancora una volta scese in campo con il giusto atteggiamento e grinta

La sconfitta col Massa viene immediatamente dimenticata dalla Projet System che coglie un netto successo 1-3 (25-22; 19-25; 23-25; 14-25) sul campo della Libertas Volley Forlì. Prestazione cinica delle ragazze riminesi, ancora una volta scese in campo con il giusto atteggiamento, ma anche quella grinta che è servita per riprendere una partita iniziata sui binari sbagliati.

Dopo il primo set vinto dalle padrone di casa, la squadra di Dellavittoria ha dato dimostrazione di aver imparato dai propri errori, quelle lacune che sono state cancellate durante il match. Un successo convincente che alimenta il morale positivo e il clima che si respira è decisamente gradevole in vista dei prossimi impegni.

In questo inizio della stagione stiamo vedendo in campo una Projet decisamente più matura, consapevole dei propri difetti, ma che cerca di limitarli step by step, con pazienza e forza di volontà, e gran parte del merito va senza dubbio alla dirigenza e a coach Dellavittoria, che stanno trasmettendo alle giovani riminesi un aspetto fondamentale in questo campionato: l'esperienza.

Sabato prossimo alle ore 18 la Projet sarà impegnata alla Casa del Volley contro Portomaggiore, gara importante per dare seguito all'ottimo periodo di forma.