Volley C femminile La Projet vince ancora ed è terza in classifica

Battuto per 3-0 il Portomaggiore in una gara in cui non c'è mai stata storia. Ora trasferta di Ozzano contro l'imbattuta capolista del girone C

Una cosa è certa, questa Projet System è una gran bella sorpresa e la netta vittoria per 3-0 (25-18; 25-20; 25-12 i parziali) contro Portomaggiore è una piacevole dimostrazione. Una gara in cui non c'è mai stata storia: le riminesi infatti hanno approcciato la partita nel migliore dei modi, sviluppando un'ottima pallavolo e mettendo il punto esclamativo nel terzo set dove hanno lasciato le avversarie a 12.

Gran parte del merito di questo inizio stagione va alla fiducia che la dirigenza riminese ha riposto in coach Dellavittoria, affidandogli questo incarico in un campionato tutt'altro che semplice. Siamo ancora agli inizi, ma questa fiducia che la Projet sta prendendo è decisamente notevole e al momento vale il terzo posto in classifica, motivo d'orgoglio per una squadra umile e che sta lavorando con costanza e continuità di risultati.

Ora testa alla prossima partita, la trasferta di Ozzano contro l'imbattuta capolista del girone C, cinque vittorie consecutive, 15 set vinti e nessuno perso.