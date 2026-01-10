La Promozione riparte col botto: manita Riccione al Misano, Bellaria pari col Cervia

Riccione scatenato, 5-0 al Misano con doppiette di Pasolini e Cremonini

Dopo la sosta natalizia e lo stop forzato per la neve, il girone D di Promozione riparte a sorpresa con la clamorosa vittoria del Riccione a spese del Misano. Apre Pasolini, che al 23' infila a porta sguarnita dopo un'uscita fallosa di Orsini su Diop. Tre minuti dopo la traversa nega il bis a Serafini. Al 56' giallo per un gol-non gol di Alvisi: la palla sbatte sulla traversa, non è chiaro se sia ricaduta dentro la porta o fuori. Dal possibile 1-1 al 2-0: al 58' Tonini batte Orsini risolvendo una mischia. Al 69' Valeriani atterra Pasolini, dal dischetto Cremonini fa tris. Passano quattro minuti e ancora Cremonini infila dal limite dell'area. All'89' doppietta anche per Pasolini, ben servito da Pierri. Nell'altra gara, disputatasi a Martorano, il Bellaria Igea Marina ferma sul pari il Cervia, sulla cui panchina esordiva Marco Bernacci. Uno a uno il risultato finale.

Riccione 1926 - Misano 5-0

RICCIONE: Crescentini, Difino (37' st Gabriele), Giunchi, Manfroni, Matteoni, Mussoni, Serafini (34' st Pierri), Diop, Pasolini, Cremonini, Tonini. A disp.: Beoli, Sottile, Trianni, Labudiak, Protti, Mantovan, Shehi. All.: Mugellesi.

MISANO: Orsini, Di Pollina, Fabbri (24' st Bacchiocchi), Gudenzoni, Rossi, Valeriani, Tamagnini (27' st Castro), Kolpachkov (30' st Laro), Villanova (35' st Madonna), Alvisi (20' st Maltoni), Scarponi. A disp.: Conti, Cantelli, Politi, Berardinelli. All.: Muratori.

ARBITRO: Visani di Faenza.

RETI: 22' pt Pasolini, 13' st Tonini, 24' st Cremonini (rig.), 28' st Cremonini, 44' st Pasolini.

AMMONITI: Matteoni, Scarponi.

Cervia United - Bellaria Igea Marina 1-1

CERVIA UNITED: Fusconi, Di Gilio (20' st Rizzo), A.Mazzarini, Mazzotti, F.Mazzarini (25' st Bullini), Marangoni, Zoffoli (41' st Aruta), Merloni, Drudi, Melandri, Ndreu (32' st Valdinoci). A disp.: Borrillo, Maltoni, Biondi, Masciullo. All.: Bernacci.

BELLARIA IGEA MARINA: Tosi, Pasolini, Kasalla (25' st T.Caverzan), Righini, L.Zammarchi (38' st A.Zammarchi), Zamagni, D'Elia (38' st Zanotti), Grossi, Zarrelli (15' st Falchero), Grassi (10' st Muci), Facondini. A disp.: Chiarabini, Conti, Vitali, Casali. All.: D.Caverzan.

ARBITRO: Crociani di Cesena.

RETI: 22' st Zamagni, 27' st Rizzo.

AMMONITI: A.Mazzarini, Mazzotti, Zamagni.

ESPULSI: Bernacci, Falchero.