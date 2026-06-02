La proposta: "Cittadinanza onoraria di Rimini a Vasco Rossi"

I consiglieri Lisi e Brunori: "Per aver offerto un ritorno di immagine incredibile e per aver fatto sentire Rimini amata da lui"

Conferire la cittadinanza onoraria di Rimini a Vasco Rossi. Lo propongono i consiglieri di opposizione Gloria Lisi e Stefano Brunori, che motivano la loro richiesta sottolineando "il ritorno di immagine incredibile per Rimini" grazie ai due concerti del Blasco, e l'importante indotto turistico che ne è stato conseguenza, ma anche perché Vasco Rossi "l'ha fatta sentire (Rimini, ndr) amata da lui sotto ogni aspetto". La cittadinanza onoraria, così, "permetterà di rendere il legame tra Vasco Rossi e Rimini ancora più stretto e indissolubile". "Il nostro gruppo consiliare apprezza il fatto che Vasco Rossi abbia un seguito eterogeneo fra i suoi fan sia per età anagrafica, io stessa ho visto al concerto del 29 maggio dai neonati (uno con i genitori, proprio davanti a me) agli ultraottantenni, sia di diversa appartenenza sociale, a testimonianza che la sua musica e le sue canzoni arrivano a toccare il gradimento di persone molto diverse fra loro, rappresentando un unicum del suo genere", rileva Lisi in una nota.