La Regione finanzia il "gemellaggio" tra Santarcangelo e Portsmouth

Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, Alice Parma: "Nuove risorse dalla Regione"

"Una bella notizia per Santarcangelo e per tutta l'Emilia-Romagna. Grazie alle risorse aggiuntive che abbiamo stanziato come Regione nell'assestamento di bilancio, la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo potrà scorrere la graduatoria del bando 2026 e finanziare ulteriori progetti. Tra questi c'è anche quello del Comune di Santarcangelo". Ad annunciarlo è la consigliera regionale Alice Parma (Pd), sottolineando il valore dell'iniziativa dedicata al rapporto con la comunità santarcangiolese di Portsmouth, nel New Hampshire. "Le nuove risorse stanziate, pari a 166 mila euro, permetteranno alla Consulta di dare ulteriore impulso ai progetti presentati dagli Enti locali e dalle associazioni, dedicati alla valorizzazione del fenomeno migratorio e al rafforzamento dei rapporti con le comunità emiliano-romagnole nel mondo. Complessivamente, tra i progetti già finanziati e quelli che saranno sostenuti grazie allo scorrimento della graduatoria, saranno 43 le iniziative finanziate, con risorse pari a 475 mila euro".



“Si tratta di una scelta importante perché permette di dare continuità a un progetto che rafforza il legame con una comunità in cui vivono tante famiglie di origine santarcangiolese. Conosco bene questo percorso e so quanto sia capace di trasformare la memoria dell'emigrazione in relazioni, scambi culturali e opportunità per le nuove generazioni. La Consulta svolge un lavoro prezioso proprio perché riesce a tenere unito il filo tra l'Emilia-Romagna e le sue comunità nel mondo, costruendo occasioni di incontro e collaborazione. Abbiamo lavorato per mettere a disposizione nuove risorse ed è un grande risultato che consentano anche a Santarcangelo di proseguire questo lavoro ed ampliarlo", conclude la consigliera dem.