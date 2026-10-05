La Regione riparte dai territori: Rimini al centro tra sanità, turismo e infrastrutture

Dalla ricostruzione post-alluvione alla sanità territoriale, passando per aeroporto, costa e turismo

La ricostruzione post-alluvione, il rafforzamento della sanità territoriale, la riqualificazione della costa e dei porti, il potenziamento dell’aeroporto Fellini e il nuovo Hub digitale della Provincia. Sono questi alcuni dei principali temi al centro della prima tappa di “Incontro ai territori”, il progetto itinerante che porta il presidente della Regione Michele de Pascale e la sua Giunta nelle nove province dell’Emilia-Romagna.

La giornata riminese è iniziata con l’incontro con la Giunta comunale del capoluogo e con i sindaci e le sindache del territorio, per poi proseguire con la seduta della Giunta regionale nella sede della Provincia e con una serie di visite e sopralluoghi.

“Abbiamo scelto di portare la Giunta nei territori perché crediamo che le decisioni migliori nascano dall'ascolto diretto delle comunità, delle amministrazioni locali, delle imprese, del mondo sociale e del volontariato - dichiara il presidente de Pascale -. Uscire dalla Torre della Regione per andare incontro ai territori non è solo un gesto simbolico, ma una modalità di fare politica e di amministrare questa regione che vogliamo ci contraddistingua sempre più”.

La scelta di partire da Rimini, sottolinea il presidente, è legata al ruolo strategico della provincia per l’Emilia-Romagna, dalla sua economia turistica a quella del mare, fino al patrimonio culturale e alla capacità di attrarre investimenti. “L’impegno della Regione per questo territorio è stato considerevole, a partire dalla ricostruzione post alluvione, dagli interventi per una sanità integrata e sempre più capace di rispondere ai bisogni di cura”, aggiunge de Pascale, citando anche gli interventi sul lungomare e il sistema aeroportuale.

Ricostruzione e dissesto

Sul fronte della ricostruzione post-alluvione, in provincia di Rimini sono 530 gli interventi finanziati dal Commissario straordinario, per un valore complessivo di quasi 150 milioni di euro. A questi si aggiungono le risorse destinate alla manutenzione dei corsi d’acqua, alla difesa della costa e al contrasto del dissesto idrogeologico.

Per il territorio riminese sono previsti 11,8 milioni di euro nel triennio 2026-2028. Altri 13,7 milioni di euro sono destinati a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tra cui la messa in sicurezza del centro storico di San Giovanni in Marignano, il consolidamento della Rupe di Perticara e della Rupe di San Leo e interventi di difesa del litorale.

Sanità, nuove Case della Comunità

Altro capitolo centrale è quello della sanità territoriale. In provincia sono previste sette Case della Comunità: alcune sono già operative, mentre quella di Rimini è in fase di realizzazione con un investimento complessivo di 13,2 milioni di euro. Sono inoltre in programma altre due strutture, a Miramare e Viserba.

La rete comprende anche tre Ospedali di Comunità, a Rimini, Cattolica e Novafeltria, e tre Centrali operative territoriali. Nel 2025 sono stati presi in carico 3.300 pazienti dalle Cot, mentre sono oltre 10mila quelli assistiti dalla rete delle Cure domiciliari.

Sul fronte della non autosufficienza, nel 2025 l’Ausl Romagna ha ricevuto 146 milioni di euro, destinati a sostenere la domiciliarità, le strutture residenziali e i servizi rivolti alle persone anziane e con disabilità.

Aeroporto, costa e turismo

Per il territorio riminese un altro capitolo strategico è quello del turismo. La Regione segnala in particolare il potenziamento dell’aeroporto “Fellini”, dove sono in corso interventi per 12 milioni di euro. I dati del 2026 mostrano una crescita significativa dei passeggeri: ad agosto lo scalo ha registrato 114.315 passeggeri, il 64,4% in più rispetto allo stesso mese del 2025.

Sul fronte della riqualificazione urbana e turistica sono stati messi in campo oltre 40 milioni di euro per waterfront, hub urbani, porti, impiantistica sportiva, connettività e promozione turistica. Per la riqualificazione dei lungomari dei cinque Comuni costieri di Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria Igea Marina e Misano Adriatico sono stati investiti 22,8 milioni di euro, di cui 16,4 milioni di contributo regionale.

Altri 2,5 milioni sono stati stanziati per il miglioramento dei porti di Cattolica, Bellaria Igea Marina e Riccione, mentre oltre 2 milioni sono destinati all’impiantistica sportiva e ai grandi eventi, tra cui Superbike e MotoGP al Misano World Circuit.

Digitale ed economia

Tra i provvedimenti approvati dalla Giunta regionale c’è anche il nuovo Hub Digitale Territoriale della Provincia di Rimini, con un investimento di 510mila euro. Il progetto punta a rafforzare la capacità amministrativa di Comuni e Unioni e ad accompagnare gli enti locali nei processi di trasformazione digitale.

Sul fronte economico, gli strumenti finanziari regionali hanno mobilitato 113 milioni di euro di investimenti per lo sviluppo economico e la green economy, coinvolgendo oltre 550 imprese e professionisti. Un ruolo importante viene attribuito anche all’innovazione, con 1,7 milioni di euro destinati al Tecnopolo di Rimini.

Cultura, ambiente e giovani

La Regione ha inoltre destinato 3,6 milioni di euro a musei, biblioteche, patrimonio e memoria, mentre 2,4 milioni nel biennio 2025-26 sono stati destinati agli spettacoli dal vivo.

Sul fronte ambientale, quasi 2 milioni di euro finanziano la sostituzione di 751 impianti di riscaldamento a biomassa. Per il trasporto pubblico sono invece previsti investimenti per il rinnovo della flotta degli autobus, mentre il progetto regionale “Salta su” coinvolge 9.300 studenti riminesi.

Attenzione anche alle politiche per i giovani e le famiglie, con 2,3 milioni di euro all’anno per l’abbattimento delle rette dei nidi e 212mila euro destinati al progetto “Settembre insieme”.

La giornata della Giunta regionale prosegue ora con una serie di sopralluoghi e incontri sul territorio. Tra gli appuntamenti, il presidente de Pascale sarà a Cattolica per parlare di hub urbani e a Riccione per un sopralluogo sui lavori di rigenerazione urbana, mentre il vicepresidente Vincenzo Colla visiterà l’azienda Teddy Group di Rimini.