La Regione stanzia 20 milioni per la sanità, Alice Parma: "Il governo taglia, noi investiamo"

Per il territorio riminese in arrivo 215.000 euro per il progetto Scuole Aperte

Elogi all'amministrazione De Pascale e critiche al governo Meloni partono dai banchi del Pd in assemblea regionale, con Alice Parma che commenta l'assestamento di bilancio approvato dall'aula, accusando l'esecutivo nazionale di tagli, mentre dalla Regione arrivano altri contributi per interventi concreti. Nel dettaglio, evidenzia Parma, "20 milioni di euro per la sanità che resta al centro delle politiche regionali, 11,4 milioni per sostenere l'accesso al credito delle imprese, 8 milioni per gli hub urbani e di prossimità per un investimento complessivo di 22 milioni di euro, 18 milioni per la manutenzione delle strade provinciali, 6 milioni per avviare il Piano Casa, 10 milioni per la riqualificazione della costa, 3 milioni per il progetto Scuole Aperte, 6,5 milioni per cultura, turismo e sport, 4,5 milioni complessivi per l'agricoltura, a sostegno delle produzioni di qualità e delle imprese che affrontano gli effetti dei cambiamenti climatici, oltre agli investimenti per la montagna, le aree interne e la sicurezza urbana".

Per il territorio riminese in arrivo 215.000 euro per il progetto Scuole Aperte, "che offrirà attività educative, sportive e culturali a bambine e bambini già dalla fine di agosto, aiutando le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro".

"Fondamentale - prosegue Parma - anche il rifinanziamento degli hub urbani e di prossimità, che consentirà di sostenere la realizzazione dei progetti anche nei Comuni della provincia di Rimini. I finanziamenti aggiunti in assestamento sulla cultura permetteranno di finanziare tutte le progettualità ammesse sul bando Pace, con ricadute anche sul nostro territorio".

"Durante il dibattito ho inoltre presentato un ordine del giorno per rafforzare le politiche regionali sulla salute mentale, con l'obiettivo di potenziare i servizi territoriali, investire nella prevenzione e migliorare la presa in carico, soprattutto dei giovani. E ho sottoscritto un ordine del giorno per rafforzare il diritto allo studio degli studenti provenienti da Paesi colpiti da guerre e crisi umanitarie. Questa è la direzione che abbiamo scelto: occuparci della vita quotidiana delle persone, del loro diritto ad accedere alle cure, di avere una casa, di fare impresa e contribuire allo sviluppo di comunità più forti e più sicure. E farlo senza rinunciare ai valori che da sempre rappresentano questa regione e chi la abita: solidarietà, inclusione, attenzione ai più fragili e capacità di costruire futuro insieme. È una manovra che dimostra come conti in ordine, buona amministrazione e visione siano gli strumenti per continuare a investire sulle persone e sul futuro delle nostre comunità” conclude Alice Parma.