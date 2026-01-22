La riminese Ilaria Rita Bianconi rilancia il suo romanzo contro il bullismo: "La storia di Clarissa"

Disponibile la nuova edizione candidata a Casa Sanremo Writers 2026

Il 15 gennaio 2026 è uscita la seconda edizione del romanzo “La storia di Clarissa”, firmato da Ilaria Rita Bianconi. L’opera letteraria è disponibile in esclusiva su Amazon in tre versioni: l’edizione in copertina rigida illustrata a 39,38 €, il formato cartaceo a 15 € e l’e-book a 4,99 €. Per la versione in audiolibro, invece, occorrerà aspettare il mese di febbraio: sarà pubblicata sulla piattaforma StreetLib e nei migliori store online. Vedrà l'alternarsi delle voci narranti di Giulia Segreti e Barone Mark Kheel.

"La storia di Clarissa" è un toccante romanzo per ragazzi che affronta con estrema delicatezza e una scrittura fluida il tema, purtroppo attualissimo, di bullismo e cyberbullismo.

Clarissa è una ragazza costretta ad affrontare, oltre al difficile periodo adolescenziale, anche problemi familiari e di bullismo. Presa di mira dai suoi compagni di classe, Clarissa deve trovare la forza in sé stessa e la fiducia negli altri, per trovare il suo posto nel mondo. Una storia attuale, dove la sua vita s’intreccia con quella di altri ragazzi e ragazze, coetanei e non, con momenti di vita familiare, sociale e scolastica.

“Vedere 'La storia di Clarissa' finalmente disponibile è un’emozione immensa. Attraverso le sue vicende, ho voluto dar voce a tutte quelle ragazze che, proprio come lei, lottano ogni giorno contro il bullismo e il senso di solitudine. Spero che il viaggio di Clarissa possa essere d'ispirazione per trovare il coraggio di credere in sé stesse e per capire che non si è mai sole nel chiedere aiuto”, afferma l’autrice Ilaria Rita Bianconi.

L’autrice

Ilaria Rita Bianconi, nata nel 1986 a Cagli (Pesaro-Urbino), è cresciuta in una frazione chiamata Acquaviva. Attualmente vive a Rimini ed è mamma a tempo pieno di una splendida bimba. Ama la natura, gli animali, ricamare a punto croce e scrivere poesie, di cui ha pubblicato due raccolte: “Frammento” e “Frammento 2”.

Fra i suoi sogni nel cassetto, c’è sempre stato quello di pubblicare un romanzo che arrivi al cuore dei lettori. Nel 2024 ha pubblicato il racconto horror per ragazzi “La voce del bosco”. “La storia di Clarissa” è stato il suo primo romanzo, al quale ha dedicato tante notti sperando di raggiungere il suo obiettivo e nel 2026 ha iniziato a raggiungerlo con la candidatura a Casa Sanremo Writers 2026 con la nuova edizione revisionata e illustrata in una splendida edizione.