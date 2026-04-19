La Rimini Marathon è uno spettacolo: vince Ademe Cuneo, secondo Giacobazzi

Tra le donne trionfa la favorita Alessia Tuccitto: Ceccolini quarta davanti a Federica Moroni quinta

Il sole e una temperatura gradevole hanno fatto da cornice all'edizione 2026 della Rimini Marathon, che si è corsa questa mattina (domenica 19 aprile) con la partecipazione di circa 2100 runners. Il percorso di 42 km ha avuto come partenza la rotonda Lucio Battisti, si è snodato tra le vie del centro finendo poi sul lungomare, con passaggio anche sui lungomari di Riccione e Misano, prima del ritorno a Rimini con l'arrivo in viale Beccadelli. A trionfare è stato Ademe Cuneo della Cosenza K42, primo al traguardo in 2 ore, 22 minuti e 16 secondi, staccando di 51 secondi uno dei favoriti della vigilia, Alessandro Giacobazzi (2:23:07). Terzo un altro dei protagonisti annunciati, Nicola Bonzi (2:23:24), staccato di poco più di un minuto. Il primo riminese è Marco Oppioli del Golden Club Rimini, dodicesimo.

Lo spettacolo in pista non è mancato neppure nella gara femminile. Alessia Tuccitto ha rispettato i pronostici della vigilia e ha concluso prima al traguardo, ottava in assoluto, con il tempo di 2 ore, 36 minuti e 16 secondi. Tuccitto ha preceduto Isabella Caposieno, decima assoluta (2:41:21) e Laura Biagetti (2:48:00).

La sfida tra la regina riminese delle maratone e il talento emergente ha visto prevalere quest'ultima: Sara Ceccolini, quarta al traguardo (2:48:10) davanti a Federica Moroni dell'Atletica Rimini Nord Santarcangelo (02:52:02).

Cuneo e Tuccitto sono stati così incoronati campioni italiani assoluti di maratona: per la prima volta, la Rimini Marathon ha assegnato il prestigioso titolo.

Rimini Marathon, in gara anche per la mezza maratona e la Ten Miles

Non solo la maratona su un percorso di 42 km: la Rimini Marathon ha registrato "battaglia" sportiva anche per la mezza maratona e la Ten Miles.

La mezza maratona è stata vinta da Simon Kibet Loitanyang (1:05:19), davanti a Mustapha Boussifi (1:06:54) e Luca Venturelli (1:09:41). Quarto Rachid Benhamdane (1:10:16). Tra le donne prima Hanna Bergstrom (1:18:58), seconda Elena Cazzanti (1:20:33) e terza Maja Bergstrom (1:23:32).

Il più veloce al traguardo della Ten Miles è stato Andrea Abate (1:27:58) davanti a Pier Paolo Abballe e Stefano Accorsi, prima della donne Chiara Agatensi (2:05:26), sesta assoluta.