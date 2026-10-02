La Riviera riminese esulta per i dati turistici. A Rimini 4 turisti su 10 sono stranieri

Riccione fa registrare il maggior incremento di arrivi e pernottamenti tra i Comuni della Riviera riminese

I primi dati turistici, comunicati dalla Regione Emilia Romagna (base Istat), riguardanti ii primi otto mesi del 2026 e confrontati con lo stesso periodo del 2025, sono positivi per il turismo della costa Riminese. Arrivi e pernottamenti crescono in tutti i Comuni, da Bellaria Igea Marina a Cattolica. Riccione fa il balzo percentuale più alto: +4,16% di arrivi e +5,66% di pernottamenti. La Provincia registra nel complesso un +3,11% di arrivi e un +3,24% di pernottamenti.

COMUNE ARRIVI PERNOTTAMENTI % PERNOTTAMENTI ESTERI SU TOTALE Bellaria Igea Marina +3,34 + 0,74% 21% Cattolica +2,92% +2,85 20% Misano A. +2,38 +1,78 18.4% Riccione +4,16% +5,66% 20,8% Rimini + 2,88% + 3,2% 39,3% Totale Provincia +3,11% +3,24% 29,2%

Focus su Rimini: nel 2026 nel comune crescono sia arrivi totali (1.597.004, + 2,88%) che presenze totali (6.022.359, +3,2%) nei primi 8 mesi dell’anno. E crescono rispetto anche al 2025 (vedi tabella serie storica). Gli arrivi italiani nei primi 8 mesi sono 1.067.108 (+1,29%) e le presenze italiane 3.652.429 (+1,55%), mentre gli arrivi stranieri registrano 529.896 arrivi (+6,25%) e 2.369.930 pernottamenti (5,85%) Nel bimestre maggio/giugno Rimini si era passati da 1.654.075 milioni di pernottamenti del 2025 a 1.728.427 pernottamenti del 2026 (+ 4,49%); mente nel bimestre luglio/agosto si è passati da 3.214.249 pernottamenti nel 2025 a 3.285.054 nel 2026 (+2,20%). Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad si sofferma sul ruolo del turismo estero: "Rimarco la sensibile crescita del mercato estero che nel comune di Rimini sfiora il 40% (39,3%). Ricordo che negli ultimi 10 anni, tra il 2016 e il 2025, la quota più alta di pernottamenti esteri raggiunta nel Comune di Rimini si era registrata l’anno scorso, nel 2025, con il 38,4% sia sull'intero anno sia sul periodo gennaio–agosto. L’ulteriore balzo in avanti dei primi 8 mesi del 2026 supera la soglia del 39% che avevamo raggiunto nella metà degli anni ‘80. Sono dati che evidenziano come l’aeroporto rivesta un ruolo determinante sotto molteplici profili: dal turismo internazionale, al sistema fieristico-congressuale e al più ampio tessuto economico È una leva che si sta dimostrando essenziale per accompagnare il percorso di internazionalizzazione della città. Nel dettaglio il mercato estero nei primi 8 mesi 2026 registra un + 6,25% complessivi per gli arrivi (luglio +8,28%, agosto +5,44%) e un + 5,85% complessivi per le presenze (luglio +8,39% e agosto +4.09%)". L'analisi si sposta poi sul mercato italiano: "Lo scorso anno soprattutto nel mese di luglio, aveva risentito delle difficoltà e della contrazione dei consumi, quest’anno ha risposto bene, registrando un + 0,21% di arrivi nel mese di luglio 2026 sull’anno precedente e un -0,63% nel mese di agosto. Lo sguardo si proietta ora ai prossimi mesi, con prospettive incoraggianti per il mese di settembre che è stato un mese caratterizzato da un clima estivo, favorito dall’incremento dei collegamenti aerei diretti con Rimini e con eventi importanti che hanno trainato le presenze come il MotoGP, oltre al calendario congressuale e fieristico con il ritorno della fiera biennale Tecna. È un invito a proseguire sempre più nella strada dell’unione e della collaborazione perché, come dimostrano questi dati, quando un’offerta turistica è di livello per una città a beneficiarne è un’area più vasta”

Spostandoci a Riccione, sono raggianti la sindaca Daniela Angelini e l'assessore al turismo Mattia Guidi: “I dati relativi ai primi otto mesi dell’anno, pur essendo ancora provvisori, testimoniano in maniera inequivocabile la forza e la qualità dell’offerta turistica della nostra città. Superare i 3,1 milioni di presenze, andando oltre anche ai dati del 2019 (anno di riferimento pre pandemia) con una crescita complessiva del 5,7% sul 2025 è un risultato che premia il lavoro svolto in sinergia con i nostri operatori e la bontà degli investimenti strategici promossi dall’amministrazione. Un elemento di rilievo è il consolidamento del comparto alberghiero, che cresce di oltre il 6% nei pernottamenti (con punte del 7,97% a luglio e del 5,72% ad agosto), dimostrando la vitalità e la capacità di rinnovamento delle nostre strutture ricettive, sia in termini di promozione che di investimenti strutturali. Altrettanto significativo è il dato relativo all’internazionalizzazione, con un aumento a doppia cifra delle presenze straniere che sfiorano quota 650mila: un traguardo che dimostra come Riccione continui a rafforzare il proprio posizionamento nei mercati esteri tradizionali e ad attrarre nuovi segmenti di pubblico. Inoltre, l’incremento costante delle presenze italiane, anche nei mesi centrali di luglio e agosto, conferma la profonda fidelizzazione dei connazionali verso la Perla Verde. Continueremo a lavorare con determinazione sulla promozione, sulla qualificazione degli spazi pubblici e sul palinsesto di eventi per garantire l’attrattività della destinazione in ogni periodo dell’anno”.