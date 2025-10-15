La rivoluzione del fitness parte da Villa Verucchio: arriva la Ginnastica Dinamica Militare Italiana

La nuova accademia apre le sue porte sabato 18 ottobre

Un nuovo punto di riferimento per il movimento sportivo italiano apre le sue porte a Villa Verucchio: nasce l’Accademia di Ginnastica Dinamica Militare Italiana del Centro Italia, una realtà che porta con sé la filosofia e la forza di un metodo d’allenamento unico nel suo genere, firmato Gdmi – Ginnastica Dinamica Militare Italiana 1978.

“Un sistema di allenamento che ha alla base l’attività a corpo libero, in cui ogni esercizio non viene svolto con attrezzature di ultima generazione e all’interno di sale condizionate, ma in un ambiente che predilige solo ed esclusivamente il fattore allenante, atto a migliorare una forma fisica reale, pura e concreta” commenta Matteo Sainaghi, Ceo e fondatore di Gdmi.

Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un profondo cambiamento nel mondo del fitness e le modalità di allenamento e di fruizione di un percorso che ha l’obiettivo di rimetterci in forma sono mutate. Ruolo centrale è stato assunto dalla scelta di centri all’avanguardia, con macchinari di ultima generazione e che offrono pacchetti accessori alla parte di fitness: uno scenario in cui, un protocollo come quello che sta alla base di Ginnastica Dinamica Militare Italiana, si colloca in netto contrasto.

Gdmi - la nuova accademia di Villa Verucchio

“Tanto si è detto e tanto è stato distrutto di questo ambiente, reso commerciale da certe odierne palestre, fine e sé stesso, portato al solo fine estetico, uccidendone il vero senso e valore, inquinando l’entusiasmo ingenuo di persone che si perdono il meglio di un ambito importante della propria vita e della propria personalità, perdendo tra le altre cose un concetto educativo molto importante dello sport, quello che nella vita nulla è regalato, che i risultati si perseguono con impegno, sacrificio, disciplina”.

È con queste parole, quindi, che Giorgio Bucci, responsabile Centro Italia Gdmi, introduce l’apertura della prima Accademia di Ginnastica Dinamica Militare del Centro Italia: appuntamento per sabato 18 ottobre a Villa Verucchio (via Marecchiese -angolo via del Tesoro) alle ore 15.30 con un momento dedicato all’introduzione del centro e dei servizi che metterà a disposizione, seguito da un’ora di allenamento di prova a cui potranno partecipare tutti i presenti.

Un polo, quindi, in cui sarà sì possibile avvicinarsi alla Ginnastica Dinamica Militare Italiana e ai tre principi alla base del suo allenamento (l’assetto antigravitario, con totale assenza di marchingegni carichi in contro resistenza, dell’allenamento; la totale mancanza di comfort e, quindi, attività svolta a creare un processo adattivo importante permanente e progressivo di carattere educativo culturale fisico motorio alla propria capacità corporale di adempiere a richieste spazio-temporali in stretta relazione con le dimensioni e le pertinenze a disposizione in ambiente; la totale assenza di competizione, intesa come esaltazione del primo in classifica, del singolo o del fenomeno eventuale), ma non solo: “ho sempre ritenuto che una disciplina sportiva completa sia quella che abbia protocolli di allenamento pensati per tutte le fasce di età, partendo dai più piccoli per arrivare ai molto adulti” - prosegue Bucci.

Così, all’Accademia di Villa Verucchio, troveranno “casa” anche corsi a numero chiuso di Ortodinamica e Gdmi Bambini: pensata per la terza età e per persone con difficoltà muscolo-scheletriche la prima, con obiettivo il miglioramento dell’efficienza delle articolazioni; contribuire a prevenire problemi come l’osteoartrosi; promuovere una corretta “artrocinematica”, termine riferito ai piccoli movimenti che avvengono all’interno dell’articolazione; utilizzare il “carico naturale”, con esercizi svolti con il solo peso del corpo; un protocollo innovativo ed esclusivo attraverso il quale i bambini dai 5 ai 12 anni esplorano, sperimentano e apprendono attraverso vari metodi educativi tra cui il Montessori la seconda, in cui il corpo diventa strumento di conoscenza e le storie guidano il gioco e la scoperta. Un’esperienza in cui i bambini imparano a correre, saltare, socializzare e a vivere valori fondamentali come la cooperazione, dedizione e amicizia.

E discipline di ginnastica di eccellenza, come la boxe, le arti marziali o la ginnastica artistica.

“Tutto questo perché lo sport vero è quello che educa la persona alla conoscenza del sé, delle proprie capacità fisiche e mentali, alla socialità, alla disciplina e sacrificio senza esaltazione. Uno stile di vita che accompagna l’individuo fin dalla tenera età a quella più avanzata, rendendolo completo e performante in ogni ambito, da quello intimo a quello estetico” - conclude Giorgio Bucci.

Info e prenotazioni al 0541788306

O tramite Whatsapp al 3357823408

Oppure al sito https://www.gdmi.it/allenati-con-noi-ginnastica-dinamica-militare-italiana/

Cos'è Ginnastica Dinamica Militare Italiana

Gdmi con sede principale a Brescia, nasce nel 2013 da un’idea di Matteo Sainaghi e Mara Uggeri e oggi, con più di 60.000 iscritti e circa 500 centri in tutto lo stivale, è la società sportiva con più tesserati d’Italia e d’Europa.

Il CONI, attraverso il C.S.I, ha certificato e promosso Ginnastica Dinamica Militare Italiana come disciplina sportiva, nonché riconosciuto a Matteo Sainaghi la titolarità esclusiva (certificata dal diploma ufficiale) di “maestro Gdm italiana”. Proprio per questo, la società svolge direttamente corsi di formazione tramite C.S.I. – Coni GDM Italiana.