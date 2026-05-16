La Romagna e la memoria dei fiumi nelle Giornate dei Mulini Storici 2026

L'evento vuole riscoprire e valorizzare il patrimonio rurale romagnolo

Domenica 17 si concluderanno le Giornate Europee dei Mulini Storici 2026. Dopo l’incontro di sabato sera con Federico Morini, dedicato a I Mulini idraulici della Bassa Romagna, il programma proseguirà nel segno del rapporto con il territorio fluviale.

Alle ore 16 Bruno Bartoletti presenterà La voce del Fiume Uso, con la partecipazione di Francesca Cesaretti nel ruolo di voce narrante di un percorso poetico dedicato al fiume Uso e alla memoria dei luoghi attraversati dal suo corso.

L’opera, rimasta inedita per quasi trent’anni, propone una riflessione sul legame tra territorio, memoria e identità personale. Attraverso immagini e ricordi, il testo richiama le esperienze di quanti hanno vissuto il fiume e ne conservano il ricordo, affrontando il tema del ritorno alle origini come ricerca delle proprie radici e del significato di un percorso umano e collettivo.

Bruno Bartoletti, nato nel 1942 a Sogliano al Rubicone, è poeta, scrittore e docente di italiano. Laureato in Lettere all’Università di Genova con una tesi dedicata a Giovanni Pascoli, ha svolto la propria attività professionale nell’insegnamento e nella direzione di istituti tecnici. Nel corso della sua carriera ha pubblicato diverse raccolte poetiche e opere narrative, spesso incentrate sui temi della memoria e dell’identità territoriale. Al termine della presentazione è previsto un brindisi con l’autore.