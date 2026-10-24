Calcio Eccellenza girone B La Sammaurese espugna il Mazzola, Santarcangelo battuto (0-2)

Segna Bonandi a fine tempo, il raddoppio di Ponticelli nel finale. Tre legni per i giallorossi ospiti

Santarcangelo - Sammaurese 0-2

SANTARCANGELO (4-3-3): Golinucci - Brolli (1' st Tassinari), Jaupi, Zaghini, Pironi - Dy.Capasso (36' st De.Capasso), Giorgini, Cenci (18' st Lepri) - Para, Da Rugna (10' st Muratori), Fuchi. A disp.: Cavicchi, Seye, Domeniconi, Magnani, Foschi. All.: Mastronicola.

SAMMAURESE (4-3-3): Ravaioli - Donati, Lombardi, Tamburini, Scanagatta - Volonghi, Cangini, Garavini (38' st De Vincenzo) - Bonandi (24' st Ponticelli), Merlonghi, Misuraca (5' st Mahrani). A disp.: Tassinari, Nicolini, Mauri, Guerra, Baiardi, Santoni. All.: Benedetti.

ARBITRO: Spadoni di Pesaro.

RETI: 44' pt Bonandi, 41' st Ponticelli.

AMMONITI: Brolli, Da Rugna, Volonghi, Scanagatta, Fuchi.

SANTARCANGELO Il Santarcangelo dà battaglia un tempo alla Sammaurese, ma la rete subita a fine primo tempo è un colpo duro dal quale i clementini faticano a riprendersi. La prima parte della ripresa è infatti un monologo di occasioni giallorosse, poi nel miglior momento del Santarcangelo arriva il raddoppio di Ponticelli. Riavvolgendo il nastro, Mastronicola al via cambia qualche carta: a centrocampo, senza Meloni, preferisce Cenci e Dylan Capasso a Lepri, in attacco Da Rugna vince il ballottaggio per la maglia da centravanti, Banzola è out e gioca Para. La Sammaurese schiera nel tridente offensivo Misuraca, ex di turno. Al 9' si fa vedere Da Rugna, ma il destro incrociato termina a lato. Al 13' Cangini chiama Golinucci alla respinta con un tiro potente da fuori. Tre minuti dopo Garavini si inserisce sulla pennellata di Bonandi, ma non riesce a deviare di testa. La partita è vivace ed equilibrata: al 22' punizione di Merlonghi che Golinucci è bravo a deviare, al 30' ghiotta occasione per i clementini, ma Para sul cross rasoterra di Pironi calcia clamorosamente alto. Gol sbagliato gol subìto: al 44' Merlonghi sfrutta una palla persa dalla difesa e serve Bonandi, che infila di sinistro Golinucci. A inizio ripresa il portiere clementino è decisivo nella respinta di piede su Cangini. Al 58' ancora Golinucci salva nuovamente su Cangini. Dove non arriva il portiere arrivano i legni: al 72' Merlonghi colpisce la traversa, Un minuto dopo tiro a giro di Ponticelli respinto dal palo. Il Santarcangelo sfiora il pari al 79' con un tiro dal limite di Para che termina di poco a lato, poi all'82' Lepri da fuori area chiama Ravaioli alla deviazione. Nel momento migliore della ripresa dei gialloblù, arriva il raddoppio con un piatto di Ponticelli, servito in profondità da Merlonghi. Nel recupero lo stesso Merlonghi spreca la palla dello 0-3 e colpisce un palo su punizione, ma sarebbe stata una punizione eccessiva per il Santarcangelo.