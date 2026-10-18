La Sammaurese si rialza ed espugna Secchiano: Novafeltria battuto (0-2)

La squadra di casa fermata dalle parate di Ravaioli

Novafeltria - Sammaurese 0-2

NOVAFELTRIA: Balducci, P.Guerra, A.Pavani (11' st Carbonara), Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva (28' st Frihat), Castellani (38' st Parma), Giacomini (18' st Rama), F.Mancini, Cecchetti (11' st Galli). A disp.: Tani, Giannini, T.Pavani, Camara. All.: M.Mancini.

SAMMAURESE: Ravaioli, Donati, Scanagatta, Santoni (4' st Volonghi), Lombardi, Tamburini, Cangini, Garavini (15' st Nicolini), Merlonghi (39' st Ponticelli), Bonandi (29' st De Vincenzo), Misuraca (1' st Mahrani). A disp.: Tassinari, Paganelli, Baiardi, Guerra. All.: Benedetti.

ARBITRO: Samaritani di Ravenna.

RETI: 25' st Mahrani, 37' st De Vincenzo.

AMMONITI: Volonghi, Carbonara, Frihat, Lombardi.

SECCHIANO Dopo quattro partite senza vittorie, la Sammaurese espugna l'Urbini Casali superando 2 a 0 il Novafeltria, alla prima sconfitta casalinga della sua stagione. Massimo Mancini ritrova Piva dal primo minuto, il neo acquisto Rama parte dalla panchina: spazio al tridente con il baby Cecchetti e Filippo Mancini a supporto di Giacomini. La squadra ospite risponde con un tridente da primi posti, formato dall'ex Santarcangelo Misuraca, da Bonandi, che è anche il ds giallorosso, e da Merlonghi. Proprio quest'ultimo è il primo a rendersi pericoloso: pescato da un lancio lungo, si libera in area per il diagonale, che termina a lato. Un minuto dopo replica il Novafeltria: Mancini si libera al tiro dal limite, Ravaioli ferma in due tempi. Al 17' Mancini è abile a guadagnare un calcio di punizione sulla sinistra, da posizione laterale. L'attaccante cerca la porta, Ravaioli fa buona guardia e allontana in tuffo. Al 25' è Giacomini a cercare l'assolo in ripartenza: entrato in area, da posizione defilata, calcia di potenza, ma la palla termina di poco alta. Al 38' la Sammaurese si rivede con una punizione di Santucci, fa buona guardia Balducci. Nel finale succede di tutto: al 44' Pavani serve Mancini, la cui potente conclusione è respinta da Ravaioli. Contropiede Sammaurese con uscita a valanga di Balducci su Misuraca, il portiere interviene in due tempi fuori area, allontanando in acrobazia il pallone.

Nella ripresa ancora Mancini pericoloso al 47' in contropiede, ma la mira è alta. La partita è equilibrata, ancora Mancini cerca il jolly da fuori, su punizione: al 61' la conclusione è alta. Al 70' l'episodio che decide la partita: Mahrani calcia rasoterra dalla distanza, Balducci si tuffa in ritardo, la palla gli passa sotto il corpo e finisce in rete. Il Novafeltria spinge così alla ricerca del pari, ma si infrange sul muro Ravaioli: il portiere al 79' salva miracolosamente sul colpo di testa di Galli, servito da calcio d'angolo. All'82' Rama serve Filippo Mancini, ma la bordata chiama Ravaioli all'esaltante respinta. Sul contropiede Mahrani serve a De Vincenzo che non perdona. Vano il forcing finale dei gialloblù di casa: Ravaioli rimane inoperoso, dopo diverse parate salva risultato, e la Sammaurese festeggia una preziosa vittoria.