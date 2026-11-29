Calcio Promozione D La Sampierana c'è, battuto il Bellaria Igea Marina (3-0)

Apre le marcature Quercioli, poi a segno Davide Braccini e Michael Bardi

Sampierana - Bellaria 3-0



SAMPIERANA: Zamagni, Quercioli (8' st T.Bardi), Comandini, Ndiaye (43' st Campacci), Foschi, Ngom, S.Braccini, Conficoni, Gallo, Pippi (18' st Boschetti), D.Braccini (28' st M.Bardi). A disp.: Mescolini, G.Herghelegiu, Locatelli, Soldati, Stoppa. All.: Mengozzi.



BELLARIA IGEA MARINA: Ramenghi, M.Cordatore, Crescenza (16' st Alvisi), Grieco, Righini (6' st Lorenzini), Zamagni, Drudi, Quarta, Vitali, Muci, Mini. A disp.: Fabbri, Pasolini, Mazzini, S.Cordatore, Casali, Gia.Candido, Giu.Candido. All.: Buda.



Arbitro: Pieri di Cesena.

RETI: 36' pt Quercioli, 4' st D.Braccini, 40' st M.Bardi.

AMMONITI: Quercioli, Gallo, Lorenzini.

SAN PIERO IN BAGNO La Sampierana regola 3-0 il Bellaria, allontanandosi dalle zone calde della classifica. Al 16' Davide Braccini impegna severamente Ramenghi, al 23' è la volta di Gallo che calcia di poco a lato. Al 36' sugli sviluppi di un angolo, arriva la conclusione vincente di Quercioli. Reagisce la squadra ospite, che sfiora il pareggio con un tiro di Muci di poco a lato. Al 45' ancora Muci calcia su punizione, mirando all'incrocio dei pali, Zamagni vola e salva il risultato. A inizio ripresa Davide Braccini è il più lesto di tutti e firma il raddoppio. Il Bellaria prende campo, ma subisce nel finale il tris di Michael Bardi, servito a centro area per il più comodo dei tap-in.