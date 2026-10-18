La Sampierana vince la sfida tra "deluse": Misano fa collezione di pali, battuto 3-2

Nella Sampierana segnano Ndiaye, Pippi e Gallo, per i misanesi Pippi e Simonelli

Sampierana - Misano 3-2

SAMPIERANA: Zamagni, Quercioli, Comandini, Ndiaye (39' st Barchi), Foschi, Ngom, S.Braccini, Bardi (10' st Conficoni), Gallo, Pippi, D.Braccini (26' st Boschetti). A disp.: Herghelegiu, Campacci, Locatelli, Soldati, Stoppa, Salvetti. All.: Mengozzi.

MISANO: Chiarabini, Gudenzoni, Ceccarelli (36' st Cannoni), Vagnarelli (40' st Protti), Maioli (31' st Politi), Valeriani, Tamagnini, Voltasio (16' st Castro), Camara (5' st D'Adamo Sandri), Simoncelli, Pecci. A disp.: Bruschi, Gennari, Bellocchi, Ballotta. All.: Scardovi.

ARBITRO: Pieri di Cesena.

RETI: 11' pt Ndiaye, 12' pt Pecci, 5' st Pippi (rig.), 14' st Gallo, 21' st Simoncelli (rig.)

SAN PIERO IN BAGNO Partita di alto livello agonistico e qualitativo tra le due grande deluse del girone D di Promozione, Sampierana e Misano. Subito al 1' ci prova Gallo, che si gira dentro l'area, ma tira di poco a lato. Al 3' Zamagni si oppone a una bordata di Simoncelli. All'11 Sampierana avanti: Ndiaye prende palla e da 30 metri fa partire un gran tiro che si infila sotto l'incrocio dei pali, battendo l'incolpevole Chiarabini. Replica al 12' Pecci che dal limite dell'area pareggia. Il Misano spinge, ma non è fortunato: dopo i 4 pali di domenica, ne colpisce altri due con Pecci e Simoncelli. A inizio ripresa slalom di Pippi, che si guadagna il rigore del 2-1, trasformato dallo stesso attaccante. La Sampierana chiude il conto con Gallo, servito da Simone Braccini. Il Misano accorcia su rigore provocato da un fallo su Pecci e trasformato da Simoncelli. La Sampierana controlla e nelle ripartenze si rende pericolosa in almeno tre occasioni, Il Misano risponde, trovando però sulla sua strada un ottimo Zamagni.