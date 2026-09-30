La scoperta: il mareometro del faro di Rimini potrebbe essere il primo del Regno d’Italia

Lo studio portato avanti dal consigliere Luca De Sio. Approvata mozione in consiglio comunale

Il consiglio comunale di Rimini ha approvato la mozione presentata dal consigliere del gruppo misto Luca De Sio, impegnandosi a valorizzare il mareometro di Rimini, presente al faro dal 1867. Secondo gli studi di De Sio, potrebbe essere il primo mai costruito in Italia con quelle caratteristiche. "Prima di Genova e Venezia e secondo solo a quello di Trieste che però, ecco l’altro aspetto curioso della vicenda, all’epoca apparteneva all’impero Austro-Ungarico; il che farebbe del nostro, appunto, il primo del Regno d’Italia", sottolinea De Sio, che racconta di aver avuto un'intuizione durante una visita turistica al faro, a cui ha fatto seguito una ricerca. "Ho reperito fonti anche internazionali, come il report ufficiale Sea-Level Observing Activities in Italy del 2009, che ho poi condiviso con Capitaneria, Giunta e Storici della nostra città". "Ieri il Consiglio ha ovviamente approvato all’unanimità la mozione, impegnando la Giunta a verificare la bontà di questa mia piccola scoperta e poi, nel caso, a valorizzare le opere interessate, ivi compreso l’idrometro del Ponte di Tiberio, per restituire ai riminesi un modesto, ma ulteriore motivo di orgoglio", evidenzia con soddisfazione De Sio.