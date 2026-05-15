La scuola di Pietracuta vince il Premio “Diana Lorenzani” per l’inclusione

La motivazione: "Aver contribuito in maniera significativa a promuovere l’inclusione scolastica di persone con disabilità complessa”

Mercoledì mattina (13 maggio) una rappresentanza del Movimento Apostolico Ciechi è stata in visita a Pietracuta per consegnare un riconoscimento davvero speciale: il Premio “Diana Lorenzani”, che individua a livello nazionale esperienze ritenute meritevoli in ambito di inclusione ed accoglienza. La motivazione del premio recita così “Per aver contribuito in maniera significativa a promuovere l’inclusione scolastica di persone con disabilità complessa”. Davanti ad un’attenta e partecipe assemblea formata dai circa 100 alunni della scuola primaria, assieme alla dirigente scolastica Teresa Cipriani e agli insegnanti del plesso, si sono ripercorse alcune delle iniziative messe in campo in questi ultimi anni scolastici, proprio quelle che sono state documentate e fatte conoscere ai promotori del premio e che hanno colpito particolarmente la giuria nazionale.

Già dallo scorso anno gli insegnanti hanno messo in atto un progetto più ampio dal titolo “Io al posto tuo” che ha l’ambizioso obiettivo di far vivere ai bambini l’empatia, termine tanto usato dagli adulti e spesso poco sperimentato nella realtà dei fatti. All’interno di questo progetto davvero significativa è stata la presenza di un’alunna affetta da Sma (Atrofia Muscolare Spinale), che è stata coinvolta in prima persona nelle iniziative promosse.

“Accogliamo questo premio come un dono e una responsabilità – dicono gli insegnanti - perché è per noi un grande regalo inaspettato, ma anche una responsabilità in quanto ci dice ciò che siamo e ciò che dobbiamo e vogliamo continuare ad essere”.