La star del rap italiano Anna a Le Befane: il centro commerciale sommerso di telefonate e messaggi

Ora c'è la data: sabato 11 luglio alle 14 in piazzale Zara

Dopo giorni di attesa e tante richieste di informazioni da parte dei fan, sabato 11 luglio Anna sarà alle Befane Shopping Centre di Rimini per il firmacopie e il meet & greet dedicati all'uscita del nuovo album 'Million Dollar Babe', disponibile da venerdì 10 luglio.



Fin dall'annuncio dell'evento, il centro commerciale è stato letteralmente sommerso da telefonate, messaggi e richieste di informazioni attraverso i canali social da parte dei fan desiderosi di partecipare all'incontro. Adesso il conto alla rovescia è quasi terminato: appuntamento fissato alle ore 14.00 in Piazza Zara.



Per partecipare sarà necessario presentare: il coupon gratuito scaricabile dall'App Befan Card; una copia del CD o del vinile 'Million Dollar Babe', acquistata esclusivamente presso il Mondadori Store delle Befane Shopping Centre; lo scontrino di acquisto rilasciato dal Mondadori Store.