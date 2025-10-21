La Stazione Rosa di Villa Verucchio rinasce come centro giovani: un successo la festa di inaugurazione

Contestualmente è nato il gruppo di volontari: CiViVo Young

Domenica 19 ottobre erano in tanti a Villa Verucchio per l'inaugurazione della Stazione Rosa – Centro Giovani in via Casale. La festa è andata avanti dalle 18:30 alle 20:30 con assaggi di cibo, musica e presentazioni delle associazioni del territorio. Fra queste, l'associazione Jovia che che gestirà la parte logistica e di gestione del Centro Giovani. Inoltre è nato un gruppo di lavoro per portare nuove idee e lavorare per i giovani del territorio: è il CiViVo young. È nata infine anche una community su Whatsapp, Stazione Rosa (QUI il link).