Calcio Promozione D La Stella ci prova ma la capolista Cervia non si ferma (1-3)

Rimonta vincente dei cervesi nella ripresa

Stella - Cervia 1-3

STELLA: Temeroli, Maioli, Betti (25' st Piastra), Belicchi (35' st Baroni), Alvisi, Chiussi (34' st Donati), Fantini, Bartolani (8' st Arduini), Arcangeli, Marchini, Greppi. A disp.: Ferri, Bacchini, Ferraro, Cristiani, Pigozzi. All.: Bianchi.

CERVIA: Fusconi, Boschi, Agostini (45' st Gollinucci), Zoffoli, Vesi, Ndreu, Tisselli, L.Merloni (25' st Valdinoci), Stucchi (43' st Vidali), Petricelli (18' st Diop), Bolognesi. A disp.: Morigi, Tombetti, B.Merloni, Omokaro, Godio. All.: Biserni.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì. MARCATORI: 10' pt Maioli, 4' st Stucchi, 7' st L.Merloni, 30' st Diop. AMMONITI: Arcangeli, Belicchi, Tisselli, L.Merloni.

RIMINI Buon primo tempo della Stella, che passa in vantaggio al 10' con un colpo di testa di Maioli su cross da calcio d'angolo. I locali hanno due occasioni per raddoppiare, prima è Greppi che calcia a giro sul secondo palo, senza inquadrare il bersaglio; poi è Marchini a sfiorare il 2-0. Il Cervia alla mezz'ora manda un avviso colpendo una traversa. In avvio è Stucchi a pareggiare, in un'azione contestata dai locali per un fallo su Alvisi. Il raddoppio è di Merloni che sfrutta un cross da sinistra e un ottimo blocco di Stucchi. Al 75' la Stella batte male una punizione, ripartenza letale della squadra ospite finalizzata da Diop. La squadra di casa prova a riaprire la partita, ma Fantini spreca e Greppi chiama Fusconi al grande intervento, con l'aiuto del palo.