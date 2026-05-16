La storia di Riccione tra mare, pescatori e animali: 50 anni di pittura in mostra al Palazzo del Turismo. Domani l'ultimo giorno

Una mostra che omaggia il territorio riproducendo icone locali come il mare e i pescatori e anche gli animali

Prosegue fino a domani, domenica 17 maggio, l’esposizione pittorica “Cinquant’anni di pittura. Mostra di fine corso” al Palazzo del Turismo. Questo percorso artistico raccoglie oltre 90 opere realizzate dai partecipanti ai corsi organizzati e curati dall’associazione Centro Arti Figurative di Riccione, un appuntamento che quest'anno assume un valore storico speciale in occasione del mezzo secolo di attività del sodalizio.

La mostra testimonia la vitalità dell'associazione e si articola in diverse fasce didattiche: dai percorsi per bambini (6-9 anni) e ragazzi (10-14 anni), fino ai corsi per adulti e al corso serale di disegno. Attraverso l’utilizzo di tecniche miste di pittura che spaziano dall’olio all’acquerello e all’acrilico, fino al rigore della matita e del carboncino nel disegno, i partecipanti hanno dato forma a una produzione molto vasta e variegata.

Il percorso espositivo si snoda, infatti, attraverso linguaggi estremamente eterogenei: dalla precisione del reale, che omaggia il territorio riproducendo icone locali come il mare e i pescatori e anche gli animali, si approda a visioni oniriche e surrealiste, con figure dagli sguardi enigmatici. Non mancano scomposizioni di sapore cubista e atmosfere metafisiche, in un susseguirsi di emozioni e sensazioni che ogni artista, dal bambino di 6 anni all'allievo più maturo, ha impresso sulla tela per comunicare con l’osservatore.

La mostra di fine corso rappresenta non solo l’occasione per ammirare i lavori di chi ha intrapreso un percorso espressivo e formativo, ma anche un momento di condivisione del valore educativo e sociale dell’arte. Da 50 anni, infatti, il Centro Arti Figurative promuove la cultura visiva in tutte le sue forme, con un’attenzione particolare rivolta ai più giovani per stimolare la creatività e avvicinarli al mondo della bellezza.

“Cinquant’anni di pittura. Mostra di fine corso” resta aperta al pubblico fino a domani, domenica 17 maggio, con orario dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19.



