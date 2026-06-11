La storica fontana restaurata, ma anche telecamere e gli Street Tutor: Rimini, novità per la zona stazione

Gli interventi rientrano nell'accordo di programma "Next Stop: Rimini Sicura"

Prenderà il via lunedì (15 giugno) il cantiere per la riqualificazione dei Giardini Silver Sirotti di Piazzale Cesare Battisti, nell'area della Stazione Ferroviaria di Rimini. L'intervento rientra nell'accordo di programma "Next Stop: Rimini Sicura", promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini, che punta alla prevenzione integrata della sicurezza urbana.

Il progetto agisce su uno dei quadranti più frequentati della città con un triplice obiettivo, riferisce l'amministrazione comunale: "migliorare la vivibilità dell'area, valorizzarne il decoro e innalzare i livelli di sicurezza, sia reale che percepita, attraverso interventi mirati su arredo urbano, illuminazione e videosorveglianza".

Il cuore del cantiere è il restauro della fontana storica, collocata in Piazzale Cesare Battisti nel 1927 e considerata il fulcro prospettico e ornamentale dei giardini della stazione. Il manufatto, rilevano da palazzo Garampi, "presenta oggi gravi criticità funzionali che ne compromettono la conservazione e il decoro". Il progetto prevede un restauro conservativo delle superfici e il rifacimento integrale dell'impianto idraulico, trasformandolo da sistema a perdere in un circuito chiuso eco-sostenibile. Parallelamente, il progetto prevede la ridefinizione dell'arredo urbano e delle aree verdi, in particolare nelle zone limitrofe alla fontana e lungo il viale pedonale, per favorire la socializzazione e rendere gli spazi più accoglienti. Sul fronte della sicurezza, verrà potenziata la pubblica illuminazione e ampliato l'impianto di videosorveglianza con l'installazione di nove nuove telecamere, che copriranno l'intera area di Piazzale Cesare Battisti.

La progettazione, esecuzione e direzione dei lavori sono state affidate alla società Anthea Srl dal Comune di Rimini - Settore Edilizia Pubblica e Qualità Urbana. Il costo complessivo dell'intervento ammonta a 205mila euro. I lavori avranno una durata di circa tre mesi e non comporteranno limitazioni alla circolazione in Piazzale Cesare Battisti. In parallelo, con un progetto e risorse separate, è prevista anche la riconversione della fontana presente nei giardini, che sarà riconvertita in fioriera con funzione di arredo urbano, con l'obiettivo di eseguire i due interventi in modo contestuale.

"Ma il programma Next Stop: Rimini Sicura prevede anche una importante componente di tipo operativo e sociale, a carattere continuativo", spiega l'amministrazione comunale. Nei fine settimana di luglio e agosto, e nella giornata di Ferragosto, saranno attivi 6 street tutor suddivisi in tre pattuglie, impegnati nelle zone interessate dal progetto e nelle aree della movida. "Un aspetto importante del progetto, legato alla sicurezza urbana, che nel mese di agosto, prevede inoltre, alcune serate di animazione, anche nei giardini di piazza Ferrari, in continuità con le iniziative avviate lo scorso anno", chiosano da palazzo Garampi.