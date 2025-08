La sua storia è un enigma: il mulino emiliano dove passato e presente si fondono

Scopri il Mulino Mengozzi di Fiumicello (Premilcuore): storia, acqua, farina e curiosità sorprendenti nel cuore del Parco Casentinese.

Nel cuore dell’Appennino forlivese, a pochi chilometri da Premilcuore e Rimini, sorge il Mulino Mengozzi, autentico gioiello di archeologia industriale legato alla cultura montana. Abbandonato nel 1963 dopo secoli di attività, l’edificio – distribuito su tre piani – è tornato in vita nel 1993 grazie alla famiglia Mengozzi, che ha restaurato la turbina in legno di rovere e la macina originale, indispensabili per produrre ancora oggi farina di grano e castagne. Oggi il mulino è parte integrante di un sentiero natura, perfetto per famiglie e appassionati, e si raggiunge con una camminata di circa 15 minuti immersi nel bosco.

Un salto nel passato tra acqua e pietra

Il Mulino Mengozzi si distingue per il suo legame autentico con l’ecosistema locale: l’acqua prelevata dal fiume Rabbi è incanalata tramite una ghigliottina in legno e acciaio, azionando la turbina che mette in moto la macina. Come raccontano i documenti del catasto tra 1828 e 1830, in origine il mulino era dotato di una sola mola; nel XX secolo fu aggiunta una seconda macina per migliorare la produzione. Oggi gli stessi dispositivi originali funzionano come un tempo, permettendo ai visitatori di osservare dal vivo un processo millenario, ideale per chi desidera riscoprire una tradizione artigianale rimasta immutata.

Cultura, turismo e curiosità sorprendente

Grazie alla famiglia Mengozzi e al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, il sito è diventato un centro didattico e turistico: l’escursione lungo il sentiero – adatta anche ai bambini – si snoda tra boschi e vecchie case in pietra, con tappe illustrative sulla storia locale. È possibile visitare l’interno del mulino, osservare il movimento ipnotico delle macine, e scoprire l’ingegnoso sistema con cui venivano macinate sia castagne sia cereali.