Una città più verde La tecnologia per monitorare l'ambiente: "Rimini città in salute secondo i dati"

Termina il progetto europeo Life Help, ma il Comune mantiene gli strumenti e il sistema di monitoraggio ambientale sviluppati durante i tre anni di attività

In occasione della fiera Ecomondo, il Comune di Rimini rivendica il conseguimento di significativi risultati ambientali, annunciando che il sistema di monitoraggio resterà operativo anche dopo la conclusione del progetto europeo "Life Help". L'amministrazione passa ai numeri: "I dati dei 90 indicatori ambientali monitorati attestano il raggiungimento dei target di medio termine al 2026 rispetto alle basi di partenza del 2021. Sulla qualità dell’aria, il biossido di azoto si allinea all'obiettivo dei 25μg/m3, mentre l’efficientamento del patrimonio comunale centra il taglio del 6% di emissioni di Co2. Sul fronte delle risorse, il riciclo dei rifiuti sale al 60% e le perdite idriche scendono al 23% (la media nazionale è intorno al 42%). In termini di vivibilità, l'esposizione al rumore notturno cala al 18,1% e il verde urbano cresce del 9%. Un’evoluzione confermata dalla rete ciclabile, passata dai 123 km del 2020 a circa 200 km nel 2025, e dalle classifiche di Ecosistema Urbano 2025, dove Rimini conquista il 6° posto in Italia per isole pedonali, il 13° per trasporto pubblico e il 18° per le ciclabili. Tasselli interconnessi che permettono al Comune di valutare in tempo reale l'impatto effettivo di cantieri e opere pubbliche".

“A Ecomondo abbiamo presentato non solo il bilancio del progetto Life Help, ma un metodo di lavoro scientifico, partecipato e trasparente. Con gli strumenti tecnologici, siamo oggi in grado di misurare in tempo reale gli effetti delle trasformazioni urbane, e mettiamo questa ‘bussola’ a disposizione di tutte le amministrazioni locali italiane. Con la conclusione di Life Help, si apre però la parte più difficile: far sì che i risultati restino vivi quando finiscono i finanziamenti, cambiano le persone e si modificano le priorità amministrative. Mantenere certificazioni e sistemi di gestione come parte stabile dell’ente e non come adempimenti aggiuntivi, usare davvero indicatori e dashboard per programmare e decidere, rendere comprensibile ai cittadini il valore delle politiche ambientali: sono sfide comuni a molte amministrazioni, ed è affrontandole che la sostenibilità può diventare la prassi ordinaria con cui migliorare la qualità della vita di cittadini e cittadine”, le parole dell'assessora Anna Montini.

Il Comune di Rimini ha inoltre completato la registrazione Emas, che attesta l’impegno a valutare, gestire e migliorare continuamente le prestazioni ambientali, con la massima trasparenza verso cittadini e istituzioni grazie a una dichiarazione pubblica certificata.