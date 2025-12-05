La testimonianza del magistrato che interrogò Angelo Izzo: nuova puntata di “Crimini a Rimini”

Nel podcast la testimonianza di Paolo Gengarelli, uno dei magistrati titolari dell’inchiesta dell’epoca

Non tutti sanno che un magistrato riminese, negli anni Novanta, ebbe modo di interrogare per ben due volte Angelo Izzo, il “Massacratore del Circeo”. A questo inedito capitolo di cronaca giudiziaria è dedicata la nuova puntata di Crimini a Rimini, in uscita lunedì 8 dicembre su tutte le principali piattaforme podcast.

La vicenda risale al 1992, quando Izzo, all’epoca ergastolano, non rientrò in carcere dopo un permesso premio. Arrestato un anno più tardi in Francia e riportato in Italia, rivelò agli inquirenti un presunto omicidio avvenuto a Riccione prima dei fatti del Circeo, un delitto che avrebbe visto coinvolto anche Danilo Abbruciati, detto “Er Camaleonte”, figura di spicco della Banda della Magliana.

La puntata ripercorre brevemente la storia criminale di Izzo e ricostruisce quegli interrogatori riminesi grazie alla testimonianza di Paolo Gengarelli, uno dei magistrati titolari dell’inchiesta dell’epoca.

