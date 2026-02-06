La tragedia di Ponte Messa, il 56enne morto schiacciato da una struttura metallica

Vano il tentativo del personale del 118 di rianimarlo

L'operaio morto questa mattina (venerdì 6 febbraio) a Ponte Messa di Pennabilli, mentre lavorava in un'azienda che si occupa della lavorazione di metalli, sarebbe deceduto dopo essere stato schiacciato da una pesante struttura metallica, una sorta di scaffalatura, e non come riferito in un primo momento perché rimasto intrappolato in un macchinario. L'uomo, 56 anni, è stato soccorso dal personale del 118, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. I fatti sono al vaglio dei Carabinieri e del personale della medicina del lavoro.